Shakira i Pique snimljeni nakon šuškanja o razvodu, imali su i zanimljivo društvo

Informacija kako su kolumbijska pop- zvijezda Shakira (45) i nogometaš Barcelone Gerard Pique (35) prekinuli odjeknula je jučer svjetskim medijima. Prema natpisima El Periodica slavni nogometaš iselio se iz obiteljskog doma i preselio u svoj stan u Barceloni, gdje je živio prije negoli je upoznao Shakiru.

Pjevačica je navodno svog dragog uhvatila u krevetu s drugom ženom. Nogometaš je, po pisanju španjolskih medija, prijašnjih mjeseci često izlazio u noćne klubove, a najčešće ga se vidjelo u društvu suigrača Riquija Puiga.

Strani mediji raspisali su se kako je nogometaš pjevačicu navodno prevario s 20-godišnjakinjom koja u Barceloni studira i radi ako hostesa. Njeno ime još nije otkriveno, no novinari tvrde da sve znaju o njoj.

Foto: Profimedia Slavni par o toj se temi nije oglasio, no fotografi su ih sada snimili u Barceloni. Oboje su izgledali veoma neraspoloženo, a društvo im je pravila Shakirina majka Nidia del Carmen Ripoll.

Podsjetimo, Shakira i Pique upoznali su se u Madridu 2010. kada je ona došla snimiti spot za navijačku himnu Svjetskog prvenstva 'Waka Waka'.

– Upoznao sam je na snimanju pjesme, a sve je krenulo kada smo se ponovno sreli u Južnoafričkoj Republici. Bila je tamo jer je pjevala na otvaranju natjecanja. Poslao sam joj poruku i pitao kakvo je vrijeme. Bilo je to tipično glupo pitanje. Normalan odgovor bi bio prijedlog da ponesem jaknu, ali nastavljala me informirati o vremenu i došli smo do trenutka kada sam rekao da ću morati doći do finala Svjetskog prvenstva jer je ona pjevala na utakmici. Stigli smo tamo i osvojili naslov – ispričao je svojedobno Pique. Par ima dva sina, devetogodišnjeg Milana i sedmogodišnjeg Sashu.

VIDEO Meghan i Harry došli su u londonsku katedralu sv. Pavla u čast kraljičinog platinastog jubileja