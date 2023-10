Severina otkrila da se ozlijedila na koncertu: 'Mislila sam da mi je pukla potkoljenica'

Pjevačica Severina na svojim društvenim mrežama često dijeli doživljaje s koncerata, kao i neke snimke svojih nastupa, ali i najave novih. Prošlog vikenda ova je Splićanka održala veliki koncert u Osijeku u Gradskom vrtu, gdje nije nastupala posljednjih 12 godina.

- Nisam bila 12 godina u Osijeku,na ali koliko vidim, ljubav ne samo da nije splasnula, nego se širi i na djecu onih koji su mi dolazili na koncerte dok su bili djeca. Drago mi je da su na koncert došli ljudi iz raznih gradova – Splita, Sinja, Budimpešte, Beograda - rekla je pjevačica, a tijekom koncerta uz nju je bio i sin Aleksandra.

Publika je uživala u njezinim brojni hitovima, a odlično raspoložena je bila i Severina. No, jednom svojom gestom, Osječani su pjevačicu i ganuli do suza.

- Niste ok, imam šminku i ne želim plakat. Osim toga, sin mi je ovdje i srce mi je puno. Znate, kad je on bio mali, ja bih oblačila kostime, a on bi me pitao što to radim. Ja bih mu rekla da sam Superman pa on i danas misli da ja spašavam svijet - ispričala je ovaj detalj publici.

No, uz odličnu atmosferu i dobro raspoloženje, Severina je sad otkrila da joj se dogodilo i jedna nesreća. Naime, pjevačica se ozlijedila tijekom nastupa. Detalje ovog nesretnog događaja podijelila je na svojem Instagram profilu.

- Svaki put i svaki put iznova želim zagrliti ljude koje vole moje pjesme i koji vole to što radim, jer su ljubav i emocije najvažnija, velika nit koja nas spaja i koja nam svima treba. Udarila sam o čeličnu konstrukciju i mislila sam da mi je pukla potkoljenica. Srećom, samo sam zaradila krvavu ranu, ali srce je puno. Hvala Osijek, hvala svim divnim glazbenicima i mom prekrasnom timu. Volim vas - otkrila je pjevačica uz video na kojemu se grli s obožavateljima.

Podsjetimo, Severina na svojim društvenim mrežama osmi poslovnih informacija, dijeli i različite privatne trenutke poput odmora i druženja s obitelji i prijateljima. Na svojim društvenim mrežama, prije ovog koncerta je upitala i publiku oko pomoći za repertoar koji će izvesti. Njezini obožavatelji izjasnili su se da žele čuti brojne njezine hitove, zbog čega je pjevačica zaključila da će to biti jedan od njezinih dužih koncerata što se pokazalo i točnim.

Na repertoaru se našlo preko 30 najvećih Severininih hitova, poput 'Tvoja prva djevojka', 'Brad Pitt', 'Uno momento', 'Italiana', 'Moja štikla', 'Gas, gas', ''Tridesete', 'Imaš pravo', 'Kao', 'Moja štikla', 'Dobrodošao u klub' i brojne druge.

