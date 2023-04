Šest mjeseci nakon što je preminuo otkriven je i uzrok smrti repera Coolija

Grammyjem nagrađeni reper Coolio umro je od predoziranja fentanilom, rekao je njegov menadžer u četvrtak, šest mjeseci nakon što je 59-godišnji glazbenik pronađen mrtav u domu prijatelja u Los Angelesu. Cooliov menadžer, Jarez Posey, rekao je da je reperovu obitelj u četvrtak obavijestio mrtvozornički ured Los Angelesa da je pjevač preminuo od predoziranja fentanilom.

Rođen kao Artis Leon Ivey Jr.,Coolio se počeo baviti glazbom 80-ih, ali je svoje mjesto u povijesti hip-hopa velikim slovima je upisao kada je snimio Gangsta's Paradise. Ta je pjesma, golemi hit prikazan u filmu "Opasni umovi", sljedeće godine osvojila nagradu Grammy za najbolju solo rap izvedbu. Coolio se rodio u Pennsylvaniji, ali je odrastao u Comptonu, predgrađu LA-a, gdje mu je karijera procvjetala i postao je vodeća figura rap glazbene scene Zapadne obale SAD-a 90-ih.

Njegov rap nadimak došao je iz razgovora s prijateljem koji ga je upitao: "Što misliš tko si ti, Coolio Iglesias?", piše na web stranici The Black Names Project. Radio je kao dobrovoljni vatrogasac na području San Josea prije nego što se potpuno posvetio hip-hopu.

Bio je i producent i glumac te se pojavio su brojnim filmova i TV emisija, uključujući Celebrity Big Brother u Velikoj Britaniji 2009. godine. Svojoj ljubavi prema hrani je pretočio u knjigu te kasnije i serijal "Kuhanje s Cooliom".

Tijekom karijere duge četiri desetljeća snimio je osam studijskih albuma i osvojio American Music Award i tri MTV Video Music Awards. Među njegovim ostalim hitovima su Fantastic Voyage, Rollin' With My Homies, 1, 2, 3, 4 (Sumpin' New) i Too Hot.

