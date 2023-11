Sandra Perković posebnom fotografijom najavila vjenčanje: 'Napravimo to'

Najbolja hrvatska atletičarka Sandra Perković (33) uskoro će se udati za svog dugogodišnjeg dečka i trenera Edisa Elkasevića. Sandra je na Instagramu objavila fotografiju s djevojačke večeri iz jednog zagrebačkog restorana. Obukla je bijeli kombinezon s veom na glavi, a posebno je istaknula naušnice sa slovima S i E, odnosno njenim i Edisovim inicijalima.

- Napravimo to, napisala je Perković pokraj slike, uz hashtagove "Zauvijek mlada", "Mladenka" i "Sretno dijete".

"Predivna al to već znaš! Samo ljubav", "Prekrasna mladenka", "Wow jako si lijepa", "Čestitke", samo su neki od komentara.

Podsjetimo, naša poznata bacačica diska za Novu godinu je otkrila kako se zaručila. Atletičarka je objavila fotografiju na kojoj je pozirala s rukom podignutom tako da se vidi zaručnički prsten. Nosila je dekoltiranu haljinu, a na licu se vidio velik osmijeh.

- Doviđenja 2022., bok 2023. Volim vas sve - napisala je pored fotografije te dodala da je buduća gospođa Elkasević te zaželjela svima sretnu novu godinu.

U komentarima su joj brojni pratitelji uputili čestitke. "Čestitke", "Čestitam i sretna ti nova", "Čestitam od srca", pisali su.

Inače, Sandra je o zarukama je progovorila i u InMagazinu.

- 2022. godina pokazala se zaista kao moja godina jer sam se 31.12. zaručila nakon deset godina veze s osobom koju volim najviše na svijetu i mislim da mi nije mogla bolje završiti, a 2023. bolje početi - rekla je Sandra i otkrila da su se zaruke dogodile u Londonu, gradu koji joj ističe Sandra, puno znači.

- Mislila sam u više navrata već da će me zaručiti pa se to nije dogodilo, tako da neću reći da sam prestala vjerovati, nego sam jednostavno pustila da se to dogodi. I, stvarno, bilo je u Londonu, gradu koji meni jako puno znači. Zezala sam se da sam se 2012. vratila zlatna s Olimpijade, 2017. sa Svjetskoga, a 2022. čak i dijamantna - ispričala je atletičarka.

- Izabrao je najljepši grad, najbolje mjesto, najljepši način. Je li kleknuo ili nije, to neka ostane naša tajna, ali ja sam jako kritična i napravio je sve kako treba - dodala je Sandra. Za kraj je otkrila i da će se nakon udaje odreći svog prezimena i uzeti prezime budućeg supruga.

- Želim da u Parizu 2024. baca gospođa Elkasević. Svi me pitaju hoću li ostaviti prezime Perković Elkasević i vjerojatno neću ostaviti Perković, ali nikad se ne zna - zaključila je Sandra Perković.

