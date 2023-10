S 34 godine Swiftova je u naponu snage i budućnost pop-spektakala koji imaju nekog smisla i razloga

Koncertni film "The Eras Tour" Taylor Swift stigao je u svjetske kino dvorane u petak 13. listopada i usprkos odabranog datuma zaradio 100 milijuna dolara samo u prvom danu prikazivanja. Pomama za snimkom koncerta Taylor Swift vladala je i kinima u Zagrebu i Splitu, gdje je i domaća publika za cijenu ulaznice od oko desetak eura mogla vidjeti snimku aktualnog nastupa za koji su ulaznice za tri rasprodana stadiona Prater u Beču iduće godine koštale po 300 eura i više.

Nije isto gledati koncert uživo i u kinu, ali zbog mase detalja, koreografija i pozicije ležernog sjedenja koju vam nudi kino dvorana, iz iskustva bih se usudio reći da ste na kino projekcijama uspjeli uhvatiti daleko više detalja u minuciozno realiziranoj snimci, spram grotla stadiona koji nudi drugačiji osjećaj, prvenstveno zbog činjenice da se sve odvija uživo pred vama. No, mlađi dio publike i kino projekcijama donio je dašak koncertnog ugođaja, jer su se mnoge djevojčice spustile sa sjedećih mjesta „dolje“ ispred samog platna i iskoristile svoju priliku za imaginarni koncert.

VEZANI ČLANCI:

S obzirom na to da je sve dokumentaristički detaljno zahvaćeno s desecima kamera, snimka nastupa Taylor Swift sa stadiona SoFi u Los Angelesu ovog ljeta, malo kraća od tri sata, kroz više od 30 pjesama nudi dobru priliku za provjeriti zašto svi pričaju o Taylor Swift. Radi se o odličnom koncertnom filmu zbog kojeg su u Hollywoodu pomaknute premijere mnogih igranih filmova iz straha da im gledanost na „potopi“ Taylor Swift, što se na kraju i dogodilo. Odličnom ne samo zbog njegove realizacije, nego prije svega zbog onoga što Swiftova nudi na najuspješnijoj turneji vjerojatno najuspješnije pop zvijezde današnjice.

Usprkos naklonosti tinejdžerske publike bilo bi nepravedno reći da je Taylor Swift zvijezda za najmlađe. Ona je to samo u onoj mjeri u kojoj se projekcije tinejdžera mogu preslikati na "njihovu" zvijezdu, ali slično se događalo od prvih uspjeha Elvisa Presleya pa sve do danas. Jer, pored toga što je zahvatila i taj mlađi dio publike - kojem su pjesme o djevojačkoj, pa zatim ženskoj snazi, dobar korektiv i model odrastanja - Taylor Swift na "The Eras Tour" ponudila je sadržajan program „po erama“ nekoliko albuma koji dobivaju zasebne segmente tijekom koncerta.

Suvišno je reći da se radi o spektaklu po najvišim standardima, od hi-tech pozornice koja se proteže duboko na parter stadiona gdje se i događa najveći dio koncerta sa zvijezdom među publikom, do mase scenografskih i koreografiranih detalja koji svjedoče da se čitava ekipa ozbiljno potrudila napravivši spektakl koji ostavlja konkurenciju daleko iza sebe. No, osnovni razlog je Taylor Swift koja, usprkos nekih tipičnih „masovki“ s plesačima, čitavo vrijeme ostaje središte priče i ne silazi „s ekrana“, pjevajući i plešući kao da se radi o njenoj dnevnoj sobi, a ne nastupu koji deseci tisuća ljudi snimaju mobitelima.

Valja reći da je sve odsvirano uživo, iako je prateći sastav smješten povučeno s dvije strane pozornice, ali je i „bežičan“, pa svirači, kao i plesači, često dolaze u prvi plan kad se sa Swiftovom „spuste“ na pozornicu u središtu stadiona, koja po iskorištenosti i prolivenom znoju ostavlja ranije prvake scenskih pothvata, U2 i Stonese, ili Madonnu i Beyonce, daleko iza sebe. Ali ih tamo ostavlja i sama Taylor Swift koja osim vokalima, plesom i nastupom, s gitarom ili klavirom, nudi vrlo životnu, razumljivu priču frontwoman kroz pjesme kojima spektakularna scenografija očito pomaže, ali nije najbitnija. Ona se, jednostavno rečeno, ne miče iz središta pažnje i očito „grize“ toliko jako da joj i dugi tekstovi njenih pop pjesama različitih ugođaja ne predstavljaju napor nego užitak u narativu koji nudi publici, bilo da "samo" pjeva, a bome pjeva odlično, ili ih izvodi uz bend, ili sama uz klavir ili gitaru. S 34 godine Swiftova je u naponu snage i budućnost pop-spektakala koji imaju nekog smisla i razloga, djeluju životno i u kojima su pjesme i životne teme jednako važan dio priče kao i vrhunska realizacija po najvišim kriterijima svjetskog show-businessa. S najvećim, ali zasluženim zaradama.

VIDEO Aleksandra Prijović otkrila da uživa u alkoholu: 'Kad sam rodila rekli su mi da trebam piti što više piva'