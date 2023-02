S 20 godina pobijedila je rak, a sad emotivno poručuje: 'Hvala ti Bože na još jednoj godini života'

Hrvatska pjevačica i vokal grupe Magazin Andrea Šušnjara jučer je proslavila 36. rođendan, a povodom toga objavila je fotografije iz poznatog restorana u kojemu je proslavila važan dan, i zahvalila se pratiteljima koji su joj uputili čestitke. Uz njih, zahvalila se i Bogu na još jednoj godini života.

- Hvala ti Bože što si me blagoslovio još jednom godinom života. Puno hvala svim ljudima koji su me se sjetili na moj rođendan - napisala je pjevačica pored fotografija, a u komentarima su pratitelji nastavili nizati čestitke.

Inače, pjevačica se sa samo 20 godina suočila s teškom dijagnozom raka jajnika, no uspješno je pobijedila bolest.

- Iza te teške bolesti i svega što sam prošla iza te bolesti život mi je krenuo u jednom drugom smjeru jednom ljepšem smjeru zadovoljna sam radim ono što volim i ne mogu se požaliti za sada - rekla je nedavno za IN magazin.

Pjevačica je dijagnozu saznala na preventivnom pregledu, a od tada i uvijek ističe važnost preventivnih pregleda koje treba često obavljati.

Za ovogodišnjem 'Dan crvenih haljina' pojavila se na modnoj reviji povodom javne zdravstvene kampanje kojoj je cilj bio podići svijet o moždanom udaru kod žene. Za In Magazin otkrila je kako se i sama ima problema sa zdravljem.

- Imam neke svoje zdravstvene probleme s kojima se i ja nosim kao i svi drugi. Nije da puno pričam o tome u javnosti, ali trudim se svaki put maksimalno koliko mogu i to osvijestiti i poduzeti nekakve mjere prevencije - izjavila je pjevačica.

Dodala je i kako ima svoje metode kojima održava zdravlje. - Nije jednostavno, nisam na jogi ili nešto, ali imam svoje mentalne momente prije izlaska na binu gdje se onako sama smirim - rekla je.

Mnogi su po najnovijim objavama pjevačice primijetili i da nikad nije izgledala bolje, a ona je nedavno progovorila i na ovu temu.

- Zadovoljna sam sama sa sobom i to zbilja mogu reći. Tako da se nikad nisam zamarala je li se nekome sviđa ova haljina ili ne, bitno je da se meni sviđa. Imala kilo više ili manje potpuno mi je nebitno. Jedino ne volim kada to krene u nekakvo vrijeđanje ili kad se nekakve neistine iznose u medijima i to mi zasmeta. Ali inače ovako - kome smeta neka ne gleda - rekla je.

Andrea je vokal grupe Magazin od 2010. godine, što je duže od bilo koje njezine prethodnice.

S Igorom Cukrovom predstavljala je Hrvatsku na pjesmi Eurovizije 2009. s pjesmom "Lijepa Tena". Zajedno su pobijedili na Dori 2009. godine, a na Euroviziji su se natjecali u drugom polufinalu. Prošli su uz pomoć žirija. U finalu su završili na 18. mjestu s 45 bodova. Prije toga, natjecala se na Dori 2004. s pjesmom "Noah" i u finalu je završila druga iza Ivana Mikulića.

