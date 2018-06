Rukopis Megna Markle promijenio se ulaskom u kraljevsku obitelj, a stručnjaci su otkrili i zašto

Da je Meghan Markle savršena princeza pokazuje i njen rukopis.

Stručnjaci su analizirali njen rukopis prije ulaska u kraljevsku obitelj i nakon što je postala vojvotkinja od Sussexa. Glumica je promijenila stil pisanja i prije nego je upoznala princa njen način pisanja je bio služben ali i elegantan, piše Daily Mail.

To dokazuje pismo koje je kao zahvalu poslala obožavateljici Emily Sorrells 2016. godine. Taj rukopis i njen potpis iz knjigu gostiju koju je potpisala tijekom službenog boravka u Belfastu s princom Harryjem usporedila je stručnjakinja Tracey Trussell.

#2016WasTheYearThatIFinally Became best friends with (and met) a famous person/my idol pic.twitter.com/U8Emh9u88G