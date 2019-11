Rod Stewart otkrio tajnu koju je čuvao punih 26 godina

Pjevač Rod Stewart (74) u intervjuu za časopis Railway Modeller podijelio je s javnosti svoj hobi. Predstavio je golemi, nevjerojatno detaljan model željezničkog grada koji su on i njegovi prijatelji radili 26 godina.

Pjevač je pokazao britanskom časopisu za hobije svoj grad inspiriran Philadelphijom iz 1940-ih, čija je izgradnja započeta na tavanu njegova doma u Los Angelesu 1993.

– Zakačio sam se za američku željeznicu zbog toga što sam tamo živio kad je stvoren nacrt. Pogledao bih kroz prozor i bio je tamo. Uz dvije vrlo uslužne prodavaonice koje su prodavale modele američkih željeznica u blizini Los Angelesa – što sam drugo mogao kupovati? – kazao je Stewart.i dodao da ga je inspirirala knjiga o Georgeu Selliosu, poznatom američkom tvorcu modela željeznice.

Rod Stewart's secret hit track! After 26 years, the veteran rocker finally lets the world see his breathtaking completed model railway - a 124ft spread depicting an entire US city and inspired by the view from his childhood home pic.twitter.com/VFCIcqdR60