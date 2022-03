Redatelj Oliver Stone naveo devet ključnih grešaka Vladimira Putina: 'Putin je upao u zamku'

Renomirani američki redatelj Oliver Stone osvrnuo se na aktualna zbivanja u Ukrajini i na svom Facebooku objavio tekst u kojem navodi devet ključnih pogrešaka ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Kao prvo navodi da je Putinova greška bila to što je podcijenio snagu ukrajinskog otpora, dok je istovremeno precijenio moć svoje vojske, što je, navodi, njegova druga greška. Također, Stone smatra da je Putin podcijenio i reakciju Europe, posebno Njemačke koja je povećala svoj vojni doprinos NATO-u, a "čak je i poslovično neutralna Švicarska podržala sankcije koje je Rusiji uvela Europska unija, što je dovelo do toga da je sada Rusija više nego ikada izolirana od Zapada".

Redatelj navodi i da je Putin podcijenio pritisak koji NATO može izazvati na ruskim granicama, moć slobodnih medija i štete koju mu okupacija Ukrajine može donijeti na unutrašnjem planu. Nadalje, Stone navodi da sada nije nemoguće da Ukrajina postane članica NATO pakta, a zbog sankcija Putin sada više nego ikada mora svoju vlast podrediti interesima oligarha.

Kao veliku pogrešku navodi i upotrebu kasetnih i vakuumskih, odnosno aerosolnih bombi, što je dovelo do snažnih osuda međunarodne javnosti. Stone je istaknuo da je deveta Putinova greška što ne shvaća moć globalnih društvenih mreža.

- Moramo se zapitati, kako je Putin spasio rusko stanovništvo u Donjecku i Lugansku? Nema sumnja da je njegova vlada mogla napraviti bolji posao time da je pokazala svijetu što se zadnjih osam godina tamo događa i koliko ljudi pate, kao i prikazati činjenicu da je Ukrajina na tamošnje granice poslala 110 tisuća ljudi. No, Zapad ima bolji PR nego Rusija. A možda je mogao i predati te dvije regije i ponuditi pomoć u preseljenju 1.3 milijuna ljudi u Rusiju. Svijet bi to možda bolje prihvatio nego otvorenu agresiju, iako nisam siguran. No, sada je prekasno- napisao redatelj.

- Bojim se da je odustao od Zapada i da nas čeka konačni obračun, čini se da više nema povratka. Jedini koji u ovoj priči mogu biti zadovoljni su ruski nacionalisti i legija onih koji mrze Rusiju, a koji su konačno dočekali situaciju o kojoj sanjare godinama - poput Bidena, Pentagona, CIA-e, EU, NATO-a i velikih medija. Ponovno će otvoriti i dodatno demonizirati rusku politiku, primjerice za aktivnosti u bivšoj Jugoslaviji, Iraku, Afganistanu, Libiji, Siriji, kršenju nuklearnih sporazuma, cenzuri... Zapad je opet pokazao dvostruka mjerila jer ignorira loše postupke Kijeva, a osuđuje Rusiju - dodao je Stone.

Osvrnuo se i na svoje ratno iskustvo. - Kao veteran Vijetnamskog rata i čovjek koji je svjedočio brojnim antagonizmima tijekom Hladnog rata, mogu reći da demoniziranje i ponižavanje stranih lidera nije dobar pristup, već samo pogoršava situaciju. Nužni su pregovori jer je krajnje neizvjesno što bi se moglo dogoditi idućih dana i tjedana. Realno je pretpostaviti veliki rat i zaustaviti ga na vrijeme. Pitanje je tko to može učiniti. Možda, molim se za to, francuski predsjednik Macron - smatra redatelj.

Svoju objavu zaključio je poprilično oštro. - Idioti koji su i nakon završetka Hladnog rata nastavili provocirati Rusiju počinili su strašan zločin protiv čovječanstva i naše budućnosti. Zajedno bi naše države mogle biti prirodni saveznici u najvećoj borbi, onoj protiv klimatskih promjena. Sa svojim tehnološkim dostignućima, svojom industrijom i suvremenim, čistim izvorima energije iz nuklearnih elektrana, Rusija je prijatelj čovječanstva. No, i u ovom stoljeću ljudi odbijaju posegnuti prema zvijezdama - završio je Stone.

