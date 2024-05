Kada je Marija Šerifović pobijedila na Euroviziji ovo je dobila od tadašnjeg predsjednika

Na dnevnom redu današnje sjednice tehničke Vlade našao se i Prijedlog odluke o dodjeli novčane nagrade Marku Purišiću, umjetničkog imena Baby Lasagna. On je pjesmom "Rim Tim Tagi Dim" Hrvatskoj priskrbio drugo mjesto na ovogodišnjoj Euroviziji, a Vlada će ga nagraditi s 50.000 eura. Baby Lasagna kasnije se oglasio na Instagramu i zahvalio na nagradi te uputio molbu Vladi da taj novac osiguraju onima kojima je potrebniji.

"Ovim putem molim gospodina Plenkovića da u moje ime te ime Vlade donira 25.000 eura Zavodu za pedijatrijsku onkologiju i hematologiju s dnevnom bolnicom 'Mladen Ćepulić'. Nadalje, ostalih 25.000 eura volio bih donirati Zavodu za pedijatrijsku hematologiju, onkologiju i transplantaciju krvotvornih matičnih stanica KBC Zagreb. Hvala", poručio je Baby Lasagna. Kada je 2007. godine s pjesmom "Molitva" predstavnica Srbije Marija Šerifović pobijedila na Euroviziji od tadašnjeg predsjednika Srbije dobila je poklon, a u jednom televizijskom intervju je ispričala i o kojem se poklonu radilo.

- Kroz povijest smo mogli vidjeti da se to, bilo da je riječ o glazbi, umjetnosti, bilo kojoj od onih sfera koje zaslužuju bilo kakvu vrstu priznanja, gotovo nikada nije dogodilo. Dakle, ne smeta mi to. Najveću zahvalu - aplauz, dobila sam od ljudi koji su tu već 20 godina, koji stare sa mnom. Što se države tiče, mene to previše ne zanima, sve sam sebi osigurala i omogućila - rekla je Marija u jednom razgovoru za Blic i prisjetila se kako je Aleksandar Tijanić predložio tada da Marija dobije nagradu od 80 tisuća eura kao i sportaši koji sudjeluju na Olimpijskim igrama i ostvare zavidne rezultate.

- Sjećam se što je gospodin Tijanić tada rekao, to se nije dogodilo, otišla sam na prijem kod tadašnjeg predsjednika Borisa Tadića. Pitao je: "Što mogu učiniti za vas?". Što da mu kažem?! Ne trebaš ništa, mislim što ćeš, ja sam za tebe napravila više, ne trebaš ti ništa za mene. Dobili smo kravatu i bombonijeru, to je to, to je jedina istina - rekla je Marija. Dodala je kako je kravatu poklonila svom menadžmentu jer ih ne nosi, a slatkiše je zadržala za sebe. - Nema veze. Pa koga briga, hej, ne treba mi nitko reći "hvala"! Učinila sam to za naš narod, da budemo bar jedan dan u godini ponosni, ponosni, Srbi, Balkanci, kako god - izjavila je.

