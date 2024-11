Rasema je spremna osvojiti Iliju, a Željka iznenadio dolazak stare ljubavi: Kad sam ga vidjela na televiziji, ovo sam rekla

Nakon morskog druženja u Senju, Željka i njegove dame iznenadila je Anita Martinović i sa sobom dovela još jednu gošću, koju je farmer odmah prepoznao: „Šok na šok!“ „Vidjela sam njegov profil na televiziji i odlučila sam mu se javiti, iako se mi znamo otprije. Ali nije bilo prilike, nekako nas je život uvijek udaljio jedno od drugoga. Rekla sam da ću sad doći da svoju ljubav sklopimo“, otkrila je Tatjana. Farmer nije mogao sakriti svoje iznenađenje, ali i sreću pa ju je iskreno zagrlio i pustio suzu.

„Tatjanu ne smatram konkurencijom... Došla je zbog ljubavi, a ja glasam za ljubav i ljubav pobjeđuje“, poručila je Marija pa poručila, „Ženo kraljice, zaslužuješ ga imati!“ Zaplakala je i Tatjana, sretna što je Željko napokon uz nju. Vesna nije bila oduševljena: „Možda mi i je malo zasmetalo, ali tako je kako je...“ Anita je svoj put po Lijepoj Našoj nastavila u Lici, a i farmeru Iliji odlučila je pripremiti šok – stiže mu Rasema, koju tek treba dočekati. Rasema je priznala kako joj se Ilija javio putem društvenih mreža, no isprva je odbila razgovor s njim. Sada ipak stiže kako bi ga upoznala.

„Svidjelo mi se sve kod njega. Sjeo mi je kao čovjek, okretan, poletan, duhovit. Imamo i sudbinu sličnu“, poručila je, no ipak bila skeptična, „Došla sam na rizik, znam da su mi slabe šanse.“ Zlatko je i dalje svoje vrijeme posvećivao novopridošlici Mirjani, a njezina direktnost mu je odgovarala. Pao je čak i poljubac! Ostale njegove dame priznale su kako nisu ljubomorne. Ipak, kad su doznale da su se toliko zbližili u kratkom roku, to su smatrale neprimjerenim. „Malo je čudno, tri dana se držao povučeno i sad odjednom - hop, skočio odmah na nju, ona na njega“, rekla je Bernardica, no Mirjanu njihovo mišljenje nije previše diralo, priznala je da joj je srce malo zaigralo na Zlatka.

Nakon što je Mariju Toni hladno dočekao, stiglo je vrijeme da se ona smjesti. Antonela joj je otkrila sve o odnosima u kući: „Da curu pripremim da će biti stvarno i drama, i svađa, i konflikata!“ „Ja iz ovog iščitavam da on i nije neki muškarac ako žena upravlja njime“, kazala je Maria, „Ako su oni sigurni sami u sebe, ne može nitko tu pomutnju napraviti.“

VEZANI ČLANCI:

U isto vrijeme, Valentina se nije odvajala od farmera, koji još uvijek nije Mariju upoznao kako treba. Netrpeljivost kod Ive u Puli i dalje se nastavlja, ovaj put zbog kuhanja ručka. Milena je smatrala da je Riva sabotira, a Riva da je Milena provocira. Milena je i dalje smatrala kako joj farmer nije posvetio dovoljno vremena pa je još jednom poručila pred Ivom da će napustiti imanje ako se nešto ubrzo ne promijeni. „Njime se može manipulirati, on ne zna još što želi, nema jak karakter kao što sam mislila“, smatrala je Riva.

Jutro kod Ivice započelo je jutarnjom kavom, a Amra ga je odlučila izmasirati pa ga je zamolila da skine majicu. On je veselo pristao, a taj potez nimalo se nije svidio Iloni, koja pokazuje sve više ljubomore, pa je majicu ponovno brzo odjenuo. „Nije lijepo da on to sebi dozvoli, neka malo otvori oči pa neka vidi kako bi se trebao ponašati muškarac“, poručila je Amra. Ilona je priznala da je večer prije uhvatila Klaru i Ivicu skupa: „Grlili su se pošteno! Pa neka se grle, ali nećeš ići onda meni u zagrljaj!“

„To je apsolutni cirkus“, poručila je Klara. Ilona je prozvala i Amru, poručivši joj da je dvolična i priča iza leđa. „Čula sam te više puta u više navrata... Da me prozivaš, naprimjer, da sam trudna“, kazala joj je Ilona, a Amra se branila, iako je priznala da je to pričala čak i Klari. Ilona se od emocija i rasplakala, a Ivica ju je tješio, i sam na rubu suza: „Ja ovo više dopuštati neću! Neće se nitko vrijeđati!“ Ivana je bila na Iloninoj strani, poručivši da je Klara stigla kako bi ih sve posvađala: „Amra i ta nova, mislim da su klan neki napravili.“ Nakon Marijinog dolaska, Toni ju je konačno odlučio bolje upoznati, i ispričao joj se. „Iskupit ću se da se ugodno osjećaš ovdje“, poručio joj je farmer, a Maria je dodala kako jednim dijelom i može razumjeti Valentininu ljubomornu reakciju.

GALERIJA Nina Martina izgubila je 40 kg u 'Životu na vagi', pogledajte kako se promijenila nakon showa

„Znači, vas dvoje ste zajedno službeno? Mislim da, ako se volite, nitko vam ne može stvoriti pomutnju“, kazala je Maria, no Valentina nije baš bila tako sigurna. „Kažu da je ljubomora dobra u nekoj granici“, poručila je Valentina. „Maria bi imala možda neke šanse da nisam s Valentinom. Ne znam što bi bilo kad bi bilo“, dodao je farmer, a Mariju je odobrila i njegova mama. Veseli Željko pomogao je Tatjani da se smjesti u sobu, no ipak ju je pitao zašto ga je tako odlučila iznenaditi: „Ne mogu vjerovati da si bila spremna ovdje doći!“ Tatjana je otkrila kako su se Željko i ona upoznali još kao djeca. Simpatije među njima bile su očite, no život ih je razdvojio.

„Kad sam ga vidjela na televiziji... Rekla sam – to je trenutak da završimo on i ja tamo gdje smo stali“, kroz suze je poručila, „Mislim da bismo se sad trebali smiriti i krenuti tamo gdje smo htjeli!“ A hoće li se Željko posvetiti u potpunosti njoj ili i Vesna i Marija imaju još šanse, pokazat će nova epizoda 'Ljubav je na selu', sutra od 21.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i na platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

VIDEO Vruće izdanje! Nives Celzijus u crnoj kombinaciji naglasila obline: 'Sjajna k'o dan, crna k'o noć'