FOTO Ljudi ne prestaju kritizirati Kim Kardashian zbog ovoga: 'Može li izgledati ljigavije, narcisoidna osoba bez mozga'

Reality zvijezda i poduzetnica Kim Kardashian iznenadila je mnoge izborom modnih detalja na jednom posebnom događaju. Naime, Kim se na 'LACMA Art And Film Gala' pojavila u bijeloj haljini s dubokim dekolteom, a kombinaciju je začinila ogrlicom s golemim križem koji je nosila i princeza Diana. Taj križ princeza je nosila davne 1987. godine, a bio je u vlasništvu njezina prijatelja, Naima Attallaha. On joj ga je posudio. Nakon što je križ na aukciju stavljen 2023. godine, gotovo 200.000 dolara za njega je dala upravo Kardashian. Čim su se fotke s ovog događaja pojavile na portalima, ljudi su na društvenim mrežama počeli pisati kako je njena kombinacija vulgarna.

Foto: Profimedia

'Znači usudila se taj križ iskombinirati uz ovu haljinu! Needucirana, narcisoidna osoba bez mozga', 'Može li izgledati ljigavije? Umjetna je od glave do pete!', 'Savršen primjer elegancije protiv kiča', 'Diana je to bolje iskombinirala. Zna li Kim to napravit?', pisali su ljudi fanovi princeze Diane.

Podsjetimo, ranije ove godine, u jednoj epizodi serije 'The Kardasians' najpoznatija sestra iz klana Kardashian, Kim, prisjetila se traumatičnog iskustva iz 2016. godina kada su je dvojica muškaraca opljačkala u hotelskoj sobi u Parizu. O tom nemilom događaju otvorila se pred mlađom sestrom Khloe, ističući kako se tada dogodio prijelomni trenutak za njezino mentalno zdravlje te da je pljačka ostavila trajne posljedice na njezinu psihu.

Kim Kardashian Accessorizes with Princess Diana’s Amethyst Cross for LACMA Art + Film Gala



Kardashian purchased the Attallah Cross at a Sotheby’s auction in 2023. pic.twitter.com/FH2JUKPPCR — The Gworls Are Fighting (@baddietvv) November 3, 2024

- Moja terapeutkinja je rekla: 'Ti misliš da je smirenost tvoja supermoć, dok ja smatram kako si toliko desenzibilizirana zbog traume da si doslovno zaleđena u borbi ili bijegu.‘ Zatim je rekla: ‘Jednom se u životu nešto dogodilo, a ti si ostala smirena i to ti je uspjelo. Sada ćeš uvijek izabrati smirenost' - ispričala je Kim.

Nakon slušanja njezine priče, 40-godišnja Khloe je zaključila da pariška trauma predstavlja glavni razlog smirenosti Kim: - Prije nisi bila smirena. Kim, bila si luđakinja. Plakala bi zbog sitnica poput one kad ti je netko dirao odjeću. Sada si mirna - prisjetila se Khloe pa nastavila: - U svojim 20-tima bila si drska, razmažena i imala napade bijesa. Sve je stalo nakon što su te opljačkali jer si u toj situaciji ostala smirena i čak si rekla: ‘Moja smirenost je ono što me održalo na životu.‘ Tada je počelo... ne treba nam detektiv da bi to zaključili - kaže najmlađa od sestara Kardashian.

Kim je pritom evocirala sjećanje na detalje susreta s pljačkašima i objasnila kako su je oni oblikovali u današnju osobu - Mislim, zamisli da imaš pištolj prislonjen na glavu, svezane ruke i da te vuku po sobi. Sjećam se da mi je tip rekao: ‘Samo ostani mirna i preživjet ćeš.‘ I učinila sam to. Dobro mi je služilo u to vrijeme i mislim da mi je spasilo život, ali mislim da sam dopustila da postane previše mirno da ljudi mogu iskoristiti moju smirenost ili se jednostavno pretvaram u robota bez ikakvih emocija - izjadala se Kardashian.

Inače, pljačka se dogodila tijekom pariškog tjedna mode u listopadu 2016. godine, a Kim je oko četiri sata iza ponoći policiji ispričala tok zbivanja. Naime, poduzetnica je izvješću objasnila da se u hotel vratila sa sestrom Kourtney Kardashian i stilisticom Simone Harouche. Policiji je rekla da su se Kourtney i njezina asistentica Stephanie Sheppard presvukle dok su se pripremale za noćni izlazak, no ona im se nije pridružila i otišla je gore raditi na svoje računalo.

- Čula sam buku na vratima, poput koraka, i viknula sam, pitajući: 'Tko je tamo?' - stoji u izvješću. - Nitko se nije javio. Nazvala sam svog tjelohranitelja oko tri ujutro. Zatim sam kroz vrata vidjela dvojicu muškaraca kako prilaze te zaštitara koji je bio vezan - govori Kim. Prema izjavi, muškarci su na sebi imali policijsku opremu, a jedan od njih je nosio skijaške naočale. - Onaj sa skijaškim naočalama ostao je sa mnom. S jakim francuskim naglaskom zatražio je moj 4 milijuna dolara vrijedan prsten koji se nalazio u ormariću. Rekla sam mu da ne znam gdje je, nakon čega je izvadio pištolj te sam bila primorana otkriti mu - rekla je.

U nastavku otkriva još detalja: - Zgrabili su me i odveli na hodnik. Na sebi sam imala samo kućni ogrtač. Onda smo opet ušli u sobu i gurnuli su me na krevet. Ovaj put su me vezali plastičnim žicama i zalijepili mi ruke, a zatim mi stavili traku preko usta i mojih nogu. Mislim da su me opljačkali za 5 milijuna dolara - kazala je Kim.

