Rađa li se ljubav u 'Životu na vagi'?: 'Zajedno ćemo putovati i vidjeti mnogo toga'

Kandidati u RTL-ovom showu "Život na vagi" postali su jako dobri prijatelji, a čini se kako je između nekih među njima na pomolu i nešto više od prijateljstva. Zagrepčanin Toma Kukoč u jučerašnjoj emisiji prvo je kazao kako je napravio deset teglica pekmeza od šljiva, a onda je otkrio i kako s kandidatkinjom Željkom nakon showa namjerava izlaziti vani i putovati.

- Ja sam uvijek oko smočnice i brinem da nešto ne propadne. Imali smo dosta šljiva i tako sam ja došao na ideju da napravimo pekmez da nam sve te šljive ne propadnu. Pekmez je niskokaloričan da se zna, kazao je Toma i dodao kako mu ekipa neće nedostajati jer nakon showa imaju planove za zajedničkim druženjima.

- Neće mi nedostajati zato jer ćemo se viđati. Imamo mi već i planove. Željka i ja imamo lijepi popis želja što želimo vidjeti kada izađemo. Prvo ćemo u Dugoj Resi ići u kino. Želimo zajedno putovati i vidjeti mnogo toga. Naučiti ću je i voziti bicikl. Za sada je naš odnos prijateljski, ali tko zna, kazao je Toma prije nego je stao na vagu.

Foto: RTL

Na prvom vaganju imao je 143,2 kilograma, a sada, u osmom ciklusu, na vagu je stao s 110,4 kilograma. Podsjetimo, sinoć su se prvi put vagala tri tima - plavi, crveni i narančasti, pokazivao se njihov rezultat otkako su prije osam tjedana došli u show, a crvena linija trebala je odlučiti tko napušta Lividragu.

Kad su se s tablice maknuli članovi plavog tima koji su skinuli najveći postotak kilograma, ispod crvene linije ostale su Lea i Štefica s istim postotkom. „Moj je rezultat danas katastrofa“, rekla je Štefica, a Lea dodala da bi voljela ostati, ali ako joj je suđeno drukčije, neće biti pod stresom. Kako se u ovoj emisiji najviše cijene trud, napredak i natjecateljski duh, ovaj ciklus nitko ne ide kući! Štefica je rekla:

„Još sam ljuta na sebe, ali pružena mi je još jedna šansa. Mrak kako sam se izvukla“ dok je Lea smatrala: „Bilo mi je olakšanje što ne idem doma, ali sad se moram boriti da budem bolja.“ No na kraju ciklusa, ona koja izgubi veći postotak tjelesne mase, ostaje u showu, a druga odlazi kući. No u sljedećem ciklusu neće to biti borba samo između Lee i Štefice jer će još netko otići kući, i to iz tima koji bude imao najslabiji rezultat, koji će se uzimati nakon odlaska Štefice i Lee.

