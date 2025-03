Publika posebno cijeni humor, toplinu i nostalgiju koju 'Dnevnik velikog Perice' nosi

Serija "Dnevnik velikog Perice" i drugom sezonom oduševila je gledatelje, baš kao i žiri Večernjakove ruže koji je seriju nominirao u kategoriji TV emisija godine. Albino Uršić, kreator i kreativni producent serije, te Krešimir Renzo Prosoli, CEO Real grupe – produkcijske kuće druge sezone serije za HRT, otkrivaju nam čime je to serija osvojila publiku.

Što vam nominacija za Večernjakovu ružu znači u kontekstu daljnjih planova za seriju?

URŠIĆ: Večernjakova ruža je nagrada publike i zato nam nominacija puno znači. Nagrade publike posebno su bitne jer je to potvrda da se gledateljima serija sviđa i da radimo dobro. Ova nominacija daje nam dodatni poticaj za buduće planove i otvara mogućnost za nastavak priče, jer vjerujemo da Perica ima još puno toga za reći.

Koji su najveći izazovi u produkciji ove serije? Je li bilo nepredviđenih prepreka i kako ste im doskočili?

URŠIĆ: Svaki je dan novi izazov jer je to dugotrajan proces kad je riječ o ovakvim opsežnim projektima, ali uvijek računamo na nepredviđene prepreke i spremni smo na njih. Najveći izazov bio je vjerno rekreirati atmosferu 60-ih godina Zagreba. Svaki kadar morao je biti autentičan, od kostima i rekvizita do same scenografije i jezika kojim se govori. Nepredviđenih prepreka uvijek ima, ali tu do izražaja dolazi naša kreativnost i fleksibilnost.

Koji vam je omiljeni trenutak iz serije, onaj koji vas je najviše dirnuo ili koji smatrate ključnim za cijelu radnju?

URŠIĆ: Meni osobno najdraži je trenutak u seriji scena u Zoološkom vrtu, kad se izgubio mali Tinček. Najviše me dirnula zadnja scena, kada je Perica shvatio da je obitelj sve i to dokazao. To je emocija s kojom se svi možemo poistovjetiti, a upravo ta suptilna, topla i nostalgična nit vodi cijelu seriju.

Serija se nastavlja na Golikov kultni film "Tko pjeva zlo ne misli", koliko je to bio teret, a koliko olakšanje u procesu rada?

URŠIĆ: Ne bih rekao da se serija nastavlja na Golikov kultni film, ona je inspirirana tim filmom. Željeli smo prikazati malograđanštinu kao i on, to je također uvijek aktualna tema. Teret je bio zbog očekivanja od serije i korelacije s filmom, ali nam je s jedne strane bilo i lakše jer su svi zaljubljenici u film jedva dočekali seriju, naišla je na veliko zanimanje i kod starije i mlađe populacije.

Koje povratne informacije od gledatelja najčešće dolaze do vas, zbog čega vole priču o Perici i što ih je najviše "kupilo"?

URŠIĆ: Nostalgija je nešto što većina spominje, svi se vole sjećati ljepših vremena, ljudi su se ponovno zaljubili u likove i atmosferu starog Zagreba. Mislim da ih je najviše u seriji "kupio" nedostatak zla, da su ljudi takvi kakvi jesu, sa svojim vrlinama i manama, to je jedna lijepa, pitka ljubavna priča. Publika posebno cijeni humor, toplinu i nostalgiju koju serija nosi, ali i univerzalne priče o ljubavi, obitelji i prijateljstvu. Mnogi nam kažu da su je gledali s roditeljima, bakama i djedovima, što znači da smo uspjeli spojiti generacije.

Dosta se pazilo na detalje, na autentičnost, glazbu, je li bilo teško oživjeti taj duh 60-ih i pronaći idealne lokacije?

URŠIĆ: Bilo je dosta teško jer su Zagreb tada i sada dva različita grada, ali u pronalaženju detalja, idealnih lokacija, scenografije i kostimografije ključna je bila autentičnost i zaista smo uživali u tom izazovu, to nam je zapravo bila energija za cijelu seriju. Naši kostimografi, scenografi i glazbeni urednik odradili su nevjerojatan posao. Glazba je jedan od ključnih elemenata serije i uz nju smo savršeno prenijeli emociju tog vremena, zato smo i izdali vinil "Dnevnika velikog Perice" u suradnji s Dancing Bearom s hitovima iz serije, koji je doživio nevjerojatan uspjeh. Tri tjedna bio je na prvom mjestu na Top-listi prodaje i u manje od dva mjeseca u potpunosti je rasprodan. Srećom za obožavatelje, stiže i nova varijanta vinila "Glazba iz serije Dnevnik velikog Perice", koja je dostupna za prednarudžbe.

Serija ima specifičan ton i atmosferu. Kako ste postigli taj jedinstveni vizualni i zvučni identitet? Koliko je važan aspekt produkcije i režije u tome?

URŠIĆ: Željeli smo tu posebnu atmosferu i taj ton dočarati i prenijeti putem ekrana u domove gledatelja. Postigli smo to jer je cijeli tim odličan, jako smo se dobro razumjeli i išli zajedno prema cilju, a taj aspekt zajedništva je ključan. Puno smo radili na vizualnom identitetu kako bismo postigli toplu, nostalgičnu estetiku. Korištena je posebna paleta boja, kadar je osmišljen s puno pažnje, a kamera je vođena tako da podsjeća na stil starih filmova. Režija i produkcija su ključni jer su oni ti koji osiguravaju da sve na ekranu izgleda uvjerljivo i da emocija bude iskrena.

Nakon završetka druge sezone gledatelji su masovno pisali da žele treću sezonu. Hoćete li uslišati želju publike?

PROSOLI: Perica definitivno ima još puno toga što može ispričati i to su nam reakcije publike i pokazale. Drago nam je što su gledatelji prepoznali kvalitetu i šarm "Dnevnika velikog Perice". Velik interes za nastavkom dokaz je da je nedostajalo ovakvih serija s normalnim pričama bez tenzija, spletkarenja i teških tema. Treća sezona je u planu i definitivno smo zainteresirani producirati i sljedeću sezonu serije za HRT te se nadamo da ćemo to i realizirati.

Dodjela Večernjakove ruže je 11. travnja u HNK, tko nam od ekipe serije dolazi na dodjelu?

URŠIĆ: Na dodjelu dolazi dio glumačke ekipe, dvije glumice iz serije su nominirane, autorski tim i produkcija. Sigurno ćemo biti u dobrom raspoloženju i s veseljem ćemo doći podijeliti tu večer sa svima koji su sudjelovali u stvaranju serije i, naravno, s vjernom publikom koja nas podržava.