Kategorija za emisiju godine uvijek je bila ogledalo kvalitete i inovativnosti

Prvi put koristit ćemo novu tehniku, takozvani ledeni pod, koji omogućava najčudesnije svjetlosne efekte – kazao je uoči dodjele 11. Večernjakove ruže scenograf Ivica Propadalo. On je, uz Marinu Marinović i Krešimira Dolenčića, bio u ekipi koja je osmislila cijeli spektakl dodjele, o kojem se danima razgovaralo. Svečanost se održala u s 20.000 ruža obloženom Kineskom paviljonu Zagrebačkog velesajma. Tog su 18. veljače 2005. prvi put dodijeljene Ruže u 13 kategorija, od kojih su tri bile nove – za televizijskog debitanta te najbolju originalnu i najbolju licencnu televizijsku emisiju. Crvenim tepihom Kineskog paviljona na Zagrebačkom velesajmu prošetale su se te večeri sve “velike face” hrvatskog šoubiznisa, medija i glumišta, no Večernjakovih ruža bilo je samo za trinaestero najboljih u protekloj godini. Prema sudu koji su čitatelji izrekli glasujući putem kupona, telefona i SMS-a, za najbolju originalnu emisiju izabrana je “Latinica” Denisa Latina. On zbog zdravstvenih problema nije bio na svečanoj dodjeli pa je nagradu umjesto njega primila Tanja Šimić, tadašnja direktorica programa HTV-a:

– Zahvaljujemo vragolastom Denisu što nam je ubrao još jednu Ružu – rekla je te najavila da u ponedjeljak nakon dodjele Ruža Hrvatska televizija emitira 350. “Latinicu”. U konkurenciji su bili i “Brisani prostor” Gorana Milića, “Nightmare Stage” Željka Malnara, talk-show “Sanja” Sanje Doležal i satirička animirana serija “Zlikavci”, svojevrsna hrvatska inačica “South Parka”. Ružu je dobila i najbolja licencna TV emisija, odnosno ona koje je snimana po stranom predlošku. Tu su se u konkurenciji našli “Big Brother”, “Brzo naprijed”, “Tko želi biti milijunaš”, “Najslabija karika” i “Srcolomka”. Pobijedio je “Milijunaš”. Od tada do danas, kada se najbolja TV emisija bira u objedinjenoj kategoriji “Televizijska emisija godine”, ta je kategorija bila i jest ogledalo kvalitete i inovativnosti hrvatske televizijske produkcije, ključna u prepoznavanju najboljih televizijskih projekata u Hrvatskoj. Jer ona ne odražava samo popularnost emisije među publikom nego i ostale navedene atribute. Naposljetku, nagrađene emisije postavile su standarde izvrsnosti i inspirirale buduće generacije televizijskih stvaratelja.

Tijekom godina razne emisije različitih žanrova osvajale su prestižnu Ružu, od informativnih programa do zabavnih i dokumentarnih serijala. Godinu nakon što su laureati bili “Latinica” i “Tko želi biti milijunaš”, Večernjakova ruža postala je Večernjakov ekran, a baš kao i godinu prije iz Kineskog paviljona na Velesajmu, HTV je i svečanu dodjelu iz Boćarskog doma 2006. godine uvrstio u svoj izravni program ugostivši tako u eteru konkurentske voditelje, urednike i čelne ljude s kojima se bori za prevlast i osvajanje medijskog tržišta, zbog čega je dobio i pohvale Vijeća za elektroničke medije. Uz promjenu imena, s 13 na 18 povećan je i broj kategorija u kojima su čitatelji birali najbolje. U kategoriji za originalnu emisiju (informativni i kulturni sadržaj) najbolji je bio “Brisani prostor” Gorana Milića, “Večernja škola” bila je najbolja originalna TV emisija u kategoriji zabavnog, mozaičnog i sportskog sadržaja, a “Tko želi biti milijunaš” najbolja licencirana emisija. Severinino gostovanje u “Večernjoj školi” bilo je najbolje gostovanje u TV emisiji. Sve su ove nagrade pripale HTV-u, koji je imao i najbolji dokumentarni program – “Hrvatsko podmorje” Mire Andrića. “Opasne veze” Tihomira Dujmovića (OTV) izabrane su za najbolju lokalnu emisiju. Sljedeći Ekran iznjedrio je kao najbolje u raznim formatima na nacionalnim televizijama Dnevnik HTV-a, “Istragu” Nove TV, “Kviskoteku”, “Nedjeljom u dva”, “Ples sa zvijezdama”, a najbolja lokalna televizijska emisija bila je “Vježbanje demokracije” Z1 televizije.

GALERIJA Pogledajte kako je izgledala dodjela Večernjakove ruže za 1994. godinu

Naravno, na svakoj je dodjeli bilo urnebesnih događaja za pamćenje pa je tako nakon što je sljedeće godine njegova emisija “Koledžicom po svijetu” osvojila Ekran za najbolju originalnu TV emisiju zabavnog i sportskog sadržaja, Robert Knjaz na pozornicu doveo cijelu svoju ekipu, uključujući i baku Slavicu, koja je s njima zapjevala “Ustani bane”. Te su godine najbolje televizijske emisije bile i Dnevnik HTV-a, “Istraga”, “Nedjeljom u dva”, “Ples sa zvijezdama” te “S fortunom do zvijezda”, kao najbolja lokalna televizijska emisija. Nakon ove dodjele u veljači 2008. u Boćarskom domu na šest se godina spustio zastor na Večernjakovoj pozornici. I onda se na prvi dan proljeća 2014. godine Večernjakova ruža vratila na velika vrata i skrasila u Hrvatskom narodnom kazalištu, na čijim se daskama otada nagrada i dodjeljuje. Kategorija je te povratničke godine bilo šest, a čitatelji su u svakoj birali između po petero nominiranih koje je, vodeći se kriterijem što su te osobe u prethodnoj godini napravile, koliko je to bilo važno najširoj javnosti te koliko su bili kvalitetni i originalni, odabrao stručni žiri. Te se godine birala najbolja radijska i televizijska emisija, a odlukom čitatelja Večernjeg lista bio je to “Ples sa zvijezdama”. Već godinu kasnije ova je nagrada razdvojena na radijsku i televizijsku emisiju godine pa je u potonjoj kategoriji Ružom ovjenčano “Tvoje lice zvuči poznato”. U godinama koje su uslijedile Ruže su dobivali “The Voice”, “RTL Direkt”, “Dnevnik Nove TV” (tri puta), “A strana”, “Provjereno”, “Doba uskoka”, a prošle je godine Ružu u kategoriji TV emisija godine dobila “Superpotjera”.

O svim su tim dobitnicima odlučili glasovi čitatelja Večernjeg lista, baš kao što će odlučiti i o najboljoj televizijskoj emisiji u 2024. godini. Ime pobjednika doznat ćemo na glamuroznoj završnici 11. travnja u Hrvatskom narodnom kazalištu. Nominirani, za koje još uvijek možete glasati putem SMS-a, telefonskog poziva ili na kuponu iz Večernjeg lista, su “Dnevnik velikog Perice”, “Dulum zemlje” i “Sretni gradovi” s HRT-a, “Izborni specijali na Novoj TV” te “Stanje nacije” RTL Televizije. “Dnevnik velikog Perice” nominaciju je zavrijedio zbog autentične atmosfere, intrigantnih zapleta i vrhunske glumačke izvedbe, koji drugu sezonu “Dnevnika velikog Perice” čine jednom od najistaknutijih serija u 2024. Dokumentarna serija “Dulum zemlje” brojne je poklonike našla zahvaljujući konceptu koji donosi priče ljudi koji su se odlučili vratiti prirodi.

Serija donosi prikaze njihovih izazova, uspjeha i borbi u poljoprivredi. U drugoj sezoni autorica “Sretnih gradova” Martina Validžić mnoge je gledatelje oduševila izvrsnim reportažama iz američkih gradova, zbog čega je emisija zavrijedila nominaciju za Večernjakovu ružu. Sa svojim izbornim specijalima Nova TV pokazala se odličnom u lanjskoj superizbornoj godini pripremivši bogat program u kojem je uz goste, grafičke prikaze i reportere s terena gledateljima omogućila cjelovitu sliku svih izbora. Poznata po jedinstvenom humoru i oštrim komentarima, politička satira Zorana Šprajca postala je jedna od najgledanijih emisija koja osvježava medijski prostor britkim i prepoznatljivim stilom, zbog čega se “Stanje nacije” našlo među pet televizijskih emisija nominiranih za Večernjakovu ružu. Nije ostalo još mnogo vremena do trenutka kada ćemo na medijskom događaju godine doznati koja će se televizijska emisija podičiti Večernjakovom ružom, prestižnom nagradom utemeljenom još 1994.