Pročitajte što je Aki rekao u zadnjem intervjuu za VL: Prisjetio se koncerata na koje je stizao u platformama i trapez hlačama

Glazbena scena tuguje zbog preranog odlaska Akija Rahimovskog. Pjevač Parnog valjka preminuo je u subotu ujutro u 67. godini života nakon što mu je iznenada pozlilo dok je bio na izletu s partnericom Barbarom i 2-godišnjom kćeri.

Što je uzrok smrti još nije poznato, no Večernji list iz izvora bliskih bendu doznao je da su Akiju prije par dana operacijom ugradili četiri stenta u jednoj zagrebačkoj klinici. Svi oko njega vjerovali su kako je to kraj ozbiljnim zdravstvenim problemima. Aki se stoga i vratio u Sloveniju, no sudbina je, nažalost, odlučila drukčije i umro je danas u slovenskom Novom Mestu.

Svoj posljednji intervju Aki je za Večernji list dao u svibnju 2016. godine povodom prvog koncerta Parnog valjka u pulskoj Areni zajedno s osnivačem Parnog valjka, Huseinom Hasanfendićem Husom. Što je tada rekao za Večernji list pročitajte u nastavku.

- Grupa je nastala nakon raspada Grupe 220, a tada nam je najvažnije bilo svirati – kazao je Hus, a Aki dodao kako se rado sjeća tih vremena kada su nastupali u trapez-hlačama i sjajnim košuljama, a on je hodao u tzv. platformama kako bi bio viši 10 centimetara.

– Pratili smo sve što se događalo vani. Zato smo vizualno i glazbeno prolazili kroz razne faze, no uvijek smo bili aktualni – kaže Aki. Za razliku od danas kada mladi bendovi imaju pomoć sa strane, Parni valjak u počecima karijere nije imao starije, iskusnije producente, koji bi im pomogli uobličiti zvuk i poboljšati tekstove.

– Mi smo bend koji je imao obrnutu putanju. U početku nas je kritika žestoko rezala, rekao bih opravdano jer smo nastupali stihijski. Najvažnije nam je bilo da je publika cijelo vrijeme uz nas. Da nije bilo nje, ne bismo ni izdržali kritiku – kaže Hus, a Aki dodaje kako se onda nastupalo u malim dvoranama, a samo tri benda mogla su napuniti Dom sportova.

Foto: Petar Glebov/PIXSELL 16.05.2016., Zagreb - Aki Rahimovski i Husein Hasanefendic Hus iz Parnog Valjka. "nPhoto: Petar Glebov/PIXSELL

– Puno smo nastupali u malim mjestima, pa smo tako stjecali fanove, koji su često išli za nama s koncerta na koncert. Rasli smo svirajući – kaže Aki. Parni valjak danas ima obožavatelje koji su bili na puno njihovih koncerata, a neki od njih se već bliže i brojci od sto koncerata. Na jednom od koncerata u Zadru prišao mi je čovjek koji ih je dosad gledao čak 86 puta.

– Mi i danas sami sebi namećemo kriterije. Kad nismo na koncertima, onda vježbamo, raspravljamo o pjesmama i pokušavamo biti što bolji. Nije da pratimo scenu, pa ako netko predstavi neki zvuk, moramo i mi to pokušati. Natječemo se sami sa sobom – kaže Hus, a Aki veli da je najbitnije što nemaju status dosadnog benda.

– Pa i naše stare pjesme često sviramo u drukčijim verzijama. Radimo da ne bude ni nama dosadno, a ni publici koja dolazi na naše koncerte. Zato i naše pjesme žive toliko dugo – kaže Aki. No, Parni valjak posljednjih godina često plasira i nove hitove tako predstavio i spot za prekrasnu baladu “Za malo nježnosti”.

– Naravno da nam je podrška obitelji jako bitna. Supruge nas razumiju i nisu nas se odrekle. Mi smo poput mornara koji dugo plove morima i onda se vrate doma – kaže Hus. Grupa je održala oproštajni koncert, no odlučili su se vratiti jer bez glazbe ne mogu.

– Svi smo u to vrijeme normalno živjeli bez benda. Nismo se okupili zbog novca. Mi ljudi na ovim prostorima smo čudni. Lako omalovažavamo tuđi uspjeh. Biti uspješan 40 godina na tako maloj sceni puno je teže nego biti uspješan u svjetskim okvirima. Kad radiš na svjetskoj sceni, rijetko te viđaju, jer u neko mjesto ponovno dođeš na koncert tek nakon nekoliko godina. A mi smo se trudili uvijek donijeti nešto novo, i jednog dana će se to prepoznati. Nismo mi razlog ako mladi bendovi ne uspijevaju. Svi se trebaju izboriti za svoje mjesto – ističe Hus.

