Prinčevi William i Harry s ocem će u povorci hodati iza lijesa kraljice, kao na pogrebu princeze Diane prije 25 godina

Prinčevi William i Harry u ponedjeljak će nakon mise u Westminsterskoj opatiji hodati iza lijesa kraljice Elizabete II., a povorku će predvoditi njihov otac, novi britanski kralj Charles III.

Inače, William i Harry prije 25. godina, odnosno 1997. pratili su lijes svoje majke, neprežaljene princeze Diane. William je tada imao 15 godina, a Harry 12. Ljudi diljem svijeta tada su pratili ispraćaj princeze od Walesa, a slike prinčeva obišle su svijet. Također, potvrđeno je da će se povorci pridružiti sin princeze Anne, Peter Phillips i njezin suprug Tim Laurence. Sudjelovat će i vojvoda od Gloucestera, princ Henry, dok će kraljeva supruga Camilla, Kate Middleton i Meghan Markle biti u automobilima koji će pratiti procesiju.

Foto: Fiona Hanson/PRESS ASSOCIATION File photo dated 6/9/1997 of, from left, the Earl Spencer, Prince William, Prince Harry and the Prince of Wales waiting as as the hearse carrying the coffin of Diana, Princess of Wales prepares to leave Westminster Abbey following her funeral service. Issue date: Thursday September 8, 2022. Photo: Fiona Hanson/PRESS ASSOCIATION Kraljičino tijelo danas će tijekom procesije biti prevezeno iz Buckinghamske palače do Westminster Halla. Povorku će predvoditi kralj Charles iza kočije koja će biti ogrnuta kraljevskim znamenjem te se predviđa da će procesija trajati oko 40 minuta. Nakon što će nadbiskup Canterburyja Justin Welby održati kratku službu, tijelo će počivati u Westminster Hallu do državnog sprovoda, a lijes će biti na uzdignutoj platformi te će javnost moći odati počast.

Podsjetimo, Iz Buckinghamske palače potvrdili su kako će sprovod kraljice Elizabete II. biti u ponedjeljak 19. rujna u crkvi Westminster Abbey u Londonu.

Kraljica Elizabeta II. preminula je u 97. godini života 8. rujna. Britanska javnost u posljednjih je nekoliko tjedana bila veoma zabrinuta za svoju vladaricu i mogućnost obavljanja dužnosti. Naime, iz Buckinghamske palače prvo su objavili kako je kraljica pod liječničkim nadzorom u u Balmoralu u svojoj vikendici, gdje je boravila neko vrijeme.

Princ Charles III. službeno je proglašen kraljem.

– Cijeli svijet suosjeća sa mnom u nenadoknadivom gubitku koji smo svi pretrpjeli. Moja majka pravi je primjer cjeloživotne ljubavi i nesebičnog služenja kraljevstvu. Vladavina moje majke bila je bez premca, predana i odana. Čak i u tuzi, zahvalni smo joj na njenom vjernom služenju. Duboko sam svjestan svog naslijeđa, dužnosti i odgovornosti koje su sada prenesene na mene – rekao je Charles III. i posebno zahvalio svojoj supruzi Camilli.