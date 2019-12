Prince je mrtav, ali u Zagreb dolazi njegov prateći sastav NPG

Ima legendarnih glazbenika čiji su koncertni nastupi bili ključno povezani s pratećim sastavom glavne zvijezde.

Prince je bio jedan od tih; vrhunski solist, autor, gitarist i genije na štiklama, nizak stasom, ali golem talentom, uvijek okružen sjajnom sviračkom ekipom. Imao sam prilike uvjeriti se u to u četiri navrata kad sam uživo vidio kako funkcionira jedan od najvažnijih svjetskih glazbenika. Prvi put gledao sam ga na (već tada) unisono proglašenim "klasičnim" turnejama, 1987. u Beču na turneji "Sign O the Times" i godinu poslije u Rimu na fenomenalnoj predstavi "Lovesexy". Obje su odavno na DVD izdanjima, gdje se može naknadno provjeriti remek-djelo Princeovih važnih turneja.

U zadnjoj fazi karijere uhvatio sam ga na koncertima u Beču 2010. i na posljednjoj turneji 2014., a u svakoj prilici bilo je očito da čovjek na bini, koji je "za dušu", privatno, svirao s Milesom Daviesom, svoj koncertni repertoar itekako temelji na suradnji s glazbenicima koje je odabirao. Od 1991. i albuma "Diamonds and Pearls" Prince je raspustio dotadašnji prateći sastav Revolution i osnovao novi The New Power Generation, s kojim je ušao u novu fazu rada, još više "zacrnio" svoju novu glazbu u vremenu proboja rapa i hip hopa te sastavio besprijekornu funk-mašinu koja je skupa s njim širom svijeta nemilosrdno "mljela" sve pred sobom. I to 20-ak godina, koliko mu je NPG orkestar bio koncertna podrška u "raspašoju" koji je priređivao na pozornicama.

Taj The New Power Generation dolazi na koncert u zagrebačku Tvornicu kulture 15. prosinca, kao autorizirana, odobrena posveta Princeovoj glazbi, svojevrsno "predavanje" od možda najboljih predavača na koje možete naići. Primjerice, klavijaturist Morris Hayes bio je 12 godina šef Princeova benda i njegova desna ruka - čitaj, upravo on Princeove je ideje prenosio sastavu i "tesao" ga na nemilosrdnim probama. Hayes je jedan od originalnih članova koji su s Princeom prošli puno toga. A budući da se, kad je riječ o ovakvim suradnjama benda i glavne zvijezde, koje je vidio cijeli svijet, radi o domašajima najviše kategorije, The New Power Generation očito ima uvida u glazbeno tkivo Princeova repertoara, kao i znanja da ga po svijetu raznose poput "evanđelja po Princeu". Recimo, članovi benda Levi Seacer, Jr. i Tony Mosley čak su i koautori nekih pjesama s Princeom, što je jedan od dokaza ozbiljne bliskosti s glavnim likom priče. Princeova smrt prekinula je zavidnu karijeru pa je podsjetnik na nju iz prstiju njegovih suradnika ostala jed(i)na mogućnost koncertnog suočavanja s materijalom i pjesmama koje su godinama zajednički pripremali, aranžirali, doveli na top-ljestvice i svirali pred publikom.

Zbog toga The New Power Generation nije tek običan cover bend, već legitimni promotor koncertnih verzija Princeovih pjesama. Tragom te ideje Morris Hayes spojio je članove izvorne postave, nakon čega su s Princeovim menadžmentom dogovorili turneju u čast Princeovoj zaostavštini, poštujući njegovu radnu etiku, pa kažu, i valjda ne lažu, da NPG svira "kao da je njihov šef i dalje na sceni". Iako nije, ovo im je bar prilika da iskažu poštovanje i čast golemoj figuri pa nastup Princeovih suradnika pokazuje zahvalnost bivšem šefu na godinama zajedničkih avantura, a usput i zarade koju šaku dolara. Uostalom, kada je posložio novi bend 1991., Prince je svojeručno napisao proglas za javnost i predstavio The New Power Generation izjavom da mu je novi bend "najbolji ikada". Prince je, nažalost, mrtav, ali počast mu odaje prateći sastav. Nije isto, ali je blizu.