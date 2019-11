Od crvenog tepiha filmskih festivala u Torontu i Londonu do vlastitog dvorišta, Springsteen promovira film “Western Stars”

Kad je 1987. Bruce Springsteen objavio intimistički album “Tunnel of Love”, otišao je na turneju s E Street Bandom jer se, prema njegovim tadašnjim riječima, radilo o manje komercijalnom albumu koji se nije mogao sam “boriti” na tržištu, a htio je da ga čuje što više ljudi.

Tridesetak godina poslije – prije nekoliko mjeseci – Springsteen je objavio još jedan takav album, “Western Stars” koji u nizu albuma od “Nebraske”, preko “Tunnel of Love”, pa do “The Ghost of Tom Joad” i “Devils and Dust”, pokazuje suptilno, manje komercijalno lice provjerenog autora.

No, danas su načini “monetizacije” ovakvog projekta sasvim drugačiji. “Western Stars” u međuvremenu je dobio filmsku nadgradnju i stigao do kinodvorana kao istoimeni film, a upravo se pojavio i album “Western Stars: Songs from the Film” (Columbia/Menart). Nedavna premijera na Toronto Film Festivalu, pa zatim London Film Festivalu, dolazak Springsteena na oba festivala i sudjelovanje u talk-showu Grahama Nortona, pa kod Jimmyja Kimmela u Brooklynu i ostala televizijska gostovanja napravili su marketinšku “bombu” ionako sjajnog albuma na način kako to ni turneja ne bi mogla.

Dapače, od crvenog tepiha do vlastitog dvorišta, u sklopu intervjua za američku emisiju “CBS This Morning” prošlog tjedna Springsteen je televizijsku ekipu pustio i u svoj studio na farmi u New Jerseyu, gdje je i snimljen film koji je simultano prikazan u odabranim svjetskim kinodvoranama. Nažalost, ne i kod nas, jer domaći kinodistributeri nisu uspjeli dogovoriti posao (godine), ali navodno neke šanse ipak još postoje.

Možda je zbog ozbiljnih financijskih izdataka i organizacijskih zahtjeva shvatljivo da Springsteen nije nastupao kod nas, ali da pored svih bedastoća koje nam se nude nisu uspjeli dovesti film u domaća kina teško je oprostivo. Jer, upravo je veliki ekran mjesto da se pogledaju izvedbe pjesama i popratna priča autora koji ionako odavno radi u “cinemascopeu”, a i prvi put pojavljuje se u ulozi redatelja.

“Western Stars: Songs from the Film”, snimljen nakon dva dana proba u newyorškim studijima i dva dana snimanja kod Springsteena “doma”, donosi izvedbe svih pjesama s albuma s velikim gudačkim orkestrom i pratećim glazbenicima, za što je Springsteen prvi put u karijeri doveo vanjskog orkestratora (Rob Mathes) koji je napravio proširene aranžmane pjesama. U maniri intimističke poetske gala-večeri u vlastitom dvorištu, “Western Stars” film i album “Songs from the Film” dodatna su nadgradnja albumskog predloška, pomiješana s filmskim sekvencama snimljenim u pustinji kod Joshua Tree u Nevadi, sa Springsteenovom naracijom (izostavljena je na albumu), u režiji Thoma Zimnyja i samog Springsteena koji je prvi put napisao i dodatnu filmsku glazbu.

Riječ je o završetku trilogije započete autobiografijom “Born to Run”, nastavljene godinom dana solističkih nastupa, zapravo scenske predstave “Springsteen on Broadway”, koja je i na Netflixu, dovršene albumom “Western Stars” i sada pridruženim filmom. Kontrastno, i film i popratni album završavaju izvedbom “kaubojskog” hita sedamdesetih “Rhinestone Cowboy” Glena Campbella jer je, kako kaže Springsteen, “ovo sranje previše depresivno”. Možda, ali u nekoliko godina napraviti autobiografiju, scensku predstavu i režirati prilično je optimistično.