Princ Harry je konačno otkrio pozadinu velike svađe između Meghan i Kate uoči njihovog vjenčanja

Memoari princa Harryja "Spare" u prodaji će biti od 10. siječnja, ali već sada su procurili neki zanimljivi detalji iz knjige čiji je sadržaj princ pokušao držati u strogoj tajnosti. Detalj o kojem su mediji u Velikoj Britaniji posvetili puno pažnje je fizički obračun između Harryja i Williama nakon što je William rekao bratu kako je njegova supruga Meghan Markle teška osoba i nepristojna. Sada je objavljen i novi detalj koji je Harry opisao u memoarima, a povezan je sa svađom njegove supruge i šogorice Kate Middleton.

Uoči vjenčanja Meghan i Harryja mediji u Velikoj Britaniji pisali su kako je Meghan svojim ponašanjem rasplakala Kate i kako je došlo do sukoba vezanog oko haljina koje su morale nositi male djeveruše na vjenčanju. Harry je u knjizi opisao svađu između Meghan i Kate i opisao je kako je Meghan bila uvrijeđena kada su je ukorili jer je Kate rekla kako zasigurno zbog hormona ima problema s pamćenjem.

Kate, koja je svoje treće dijete, princa Louisa, rodila mjesec dana prije vjenčanja Meghan i Harryja, bila je uznemirena optužbom. Meghan je o svađi s Kate prvi put pričala tijekom intervjua s Oprah Winfrey prije dvije godine. Kad je Oprah upitala jesu li istiniti izvještaji da je ona rasplakala Kate, Meghan je odgovorila 'dogodilo se obrnuto', dodavši: - To me rasplakalo i stvarno me povrijedilo. Bio je to stvarno težak tjedan uoči vjenčanja i Kate je bila uzrujana zbog nečega, ali priznala je to i ispričala se.

