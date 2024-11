Prikazan film na čijem je setu ubijena snimateljica, a Alec Baldwin nije se pojavio na premijeri

LJUBAV JE NA SELU

Amra otkrila da je u vezi: 'Upoznali smo se na malo čudan način'

Ispričala je čime ju je njezin partner privukao. "Sviđa mi se što je visok i u potpunosti je ono što tražim. Ne bih baš previše govorila o njemu, ali čini sve da bih bila zadovoljna i podržava me. On je jako vrijedan i nježan. Možda drugima ulijeva malo straha, ali prema meni je baš onakav kakvog sam tražila. Pruža mi sve i štiti me", objasnila je