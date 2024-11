Muškarac optužio Diddyja za silovanje, tvrdi da je upleten i njegov prijatelj: 'Napastovali su me, slomili mi i kutnjak'

Američki ozloglašeni reper Sean Diddy Combs, koji se trenutačno nalazi u pritvoru, ponovno je optužen za silovanje muškarca. Naime, incident se dogodio 2001. godine, a žrtva tvrdi da ga je reper analno silovao te da je nakon toga morao potražiti liječničku pomoć. Kako prenosi američki Page Six, nepoznati je muškarac išao s Diddyjem na sastanak vezan uz snimanje glazbenog spota, a ondje je bio prisutan i Diddy. Na sastanku je bio još jedan muškarac kojeg nije imenovao u tužbi, a koji mu je u usta stavio metalni uređaj te ga oralno silovao nakon Diddyja.

- Tužitelj je osjetio metal i vjeruje da je to bila neka vrsta uređaja koja mu je držala usta otvorenima, jer je pokušao zagristi, ali nije mogao. Tužitelj je kasnije otkrio da je imao slomljeni kutnjak koji je zahtijevao popravak i djelomičnu protezu - piše u dokumentima. Muškarac, koji je radio kao glumac kasnih 90-ih i početkom 2000-tih, navodno je išao na audiciju u jedan hotel na Manhattanu za ulogu policajca u glazbenom spotu. Na sastanku su bili Combs, ženska casting direktorica, zaštitari i još desetak drugih ljudi iz tima. Reper ga je navodno ispitivao o njegovom načinu života, a u jednom je trenutku zatražio da skine svoju majicu te ga pitao je li mu "ugodno da potencijalno snima gole scene".

Potvrdio je da mu to nije problem ni neugodno te su mu tada dopustili da ostane na sastanku i ponudili mu alkoholno piće. Nakon što je odbio, dali su mu dijetalnu Coca Colu koja je, kako tvrdi, imala čudan okus. Vjeruje da su mu u piće ubacili supstance kao što su GHB ili ecstasy jer je ubrzo počeo osjećati vrtoglavicu i mučninu. Kratko nakon toga ostao je bez svijesti, a nakon što se probudio, još uvijek dezorijentiran, vidio je da su mu hlače skinute. - Osjetio je veliku bol i shvatio, nakon što je pogledao iza, da ga Combs analno sodomizira. Njegov je vid bio mutan, ali je prepoznao Combsovu tetovažu na prsima i veliki zlatni lanac s križem koji je Combs nosio tijekom intervjua - piše u tužbi. Pokušao je odgurnuti Diddyja od sebe, ali je bio slab da bi to i napravio. - Uz to, Combsov zaštitar je tužitelja držao za ruke - navodi se.

FOTO Justin Bieber napokon se pojavio u javnosti nakon skandala s P. Diddyjem

Nakon što je Combs završio, muškarac je vidio da zaštitar "stavlja kondom na sebe", ali se potom opet onesvijestio. Muškarac se probudio te shvatio da ga u "klečećem položaju" drži nepoznati muškarac koji ga je "oralno sodomizirao". Uz to ga je taj muškarac verbalno zlostavljao. Nakon incidenta je, kako tvrdi, "povraćao i plakao cijelu večer" jer je u glavi ponavljao "traumu onoga što se dogodilo". Muškarac je morao ići i kod liječnika, a morao je i kupiti protezu kako bi zamijenio dva zuba koja su mu bila puknuta. Osim toga je osjećao i "intenzivnu emocionalnu bol te probleme s mentalnim zdravljem", uključujući depresiju.

Njegova je tužba jedna od pet novih koje je protiv repera podignuo odvjetnik Tony Buzbee. Među tužbama se našla i ona jedne žene koja tvrdi da ju je reper drogirao i silovao, kao i druge žrtve koja je imala 17 godina u vrijeme incidenta. Nakon ovakvih gnjusnih tužbi Combsova odvjetnica Erica Wolff se oglasila: - Tužba za iznudu protiv gospodina Buzbeeja razotkriva njegovu gomilu tužbi protiv gospodina Combsa zbog onoga što jesu: besramni reklamni trikovi, osmišljeni da izvuku novac od slavnih osoba koje se boje toga da se o njima šire laži, baš kao što su se proširile laži o gospodinu Combsu. Kao što je njegov pravni tim rekao ranije, gospodin Combs ima puno povjerenje u činjenice i integritet sudskog procesa. Na sudu će istina prevladati: da gospodin Combs nikada nije seksualno zlostavljao niti trgovao s nekim - muškarcem ili ženom, odraslom osobom ili maloljetnikom - kazala je za Page Six.

FOTO Pogledajte kako izgleda atraktivna vila Igora Tudora

Podsjetimo, Diddy je u rujnu završio u pritvoru, a terete ga za reketarenje, trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije te kriminalna djela vezana uz prostituciju. Repera su uhitili nakon što su mu pretresli imanja u Los Angelesu i Miamiju te zaključili da imaju dovoljno dokaza da ga kazneno gone. Na njegovim imanjima su pronašli 1000 bočica lubrikanata i baby ulja, oružje te snimke koje navodno dokazuju da je sudjelovao u kriminalnim aktivnostima. Snimke su nastale na njegovim takozvanim "freak offs" zabavama. Reper je negirao sve optužbe te se izjasnio nevinim, a već nekoliko puta je tražio pravo na jamčevinu, što su mu odbili. Istraga je još uvijek u tijeku, a suđenje reperu je zakazano za 5. svibnja 2025.

VIDEO Dramatičan sukob Bilmana i Tomčić u "Supertalentu": "Stvarno mi je dosta toga"