Naša plus size manekenka slavi osmu godinu ljubavi sa suprugom: Imala sam veće planove za ovaj dan

Naša poznata influencerica i plus size model Lucija Lugomer proslavila je osmu godišnjicu veze sa suprugom Danijelom Grlićem. Podijelila je na društvenim mrežama nekoliko zajedničkih fotografija sa suprugom i priznala kako je za ovu proslavu imala dosta planova, ali na kraju se nijedan nije realizirao i ne žali zbog toga nimalo.

- Naših 8 godina. Dado bi bez greške rekao 'Nos nam po*ran' a ja bi zakolutala očima. Ajmo malo biti realni - onako, u prkos Instagram načelima. Imala sam puno veće planove za današnji dan, ajmo rezervacija večere, imamo tetu čuvalicu, pa ajmo fotografa da opali par za uspomenu...možda neki video ako nam se zvijezde poklope. Ja ću frizeru na frizuru i nabacit dobru štiklu a on će srediti bradu i obući košulju. No, činjenica je da smo danas prospavali pola dana i pokušali smiriti moj niski tlak, otišli na ultrazvuk bebe, počastili se pizzom i potom na roditeljski sastanak u vrtić. Nismo si kupili nikakve poklone, nismo opalili niti jednu fotku, okupali smo dijete zajedno i navečer ćemo pogledati Masterchefa. Ono što vam mogu reći jest da smo pronašli balans u očekivanjima. Dado, sve znaš i to je najbitnije. Ostali, ja se nadam da ćete pronaći u životu partnera koji drži do one 'u dobru i u zlu' - jer to je jedina istina koja postoji. - napisala je Lucija koji su joj bili planovi, a što se na kraju dogodilo.

Lucija i njezin suprug, poduzetnik Danijel Grlić u braku su od 2018. godine, a zaručili su se 2017. godine na dubrovačkom Stradunu, nakon dvije godine veze. Vjenčali su se u lipnju 2018. godine u crkvi sv. Blaža u Zagrebu, gdje je mladenka stigla u raskošnoj vjenčanici skrojenoj od 30 metara ruskog bijelog satena koju je izradila Ivana Bilić, vlasnica hrvatskog brenda Royal Bride. Roditelji su malenog Leona koji se rodio prije tri godine, a uskoro očekuju i drugu prinovu.

- Prije mjesec dana saznali smo za moju trudnoću. Suprugu nisam niti rekla da ću napraviti test. Stajala sam u kupaoni, nazvala ga i rekla mu da sam trudna. Nije mogao vjerovati od sreće. Trčala sam po stanu tražeći najbolje svijetlo kako bih dobro vidjela taj plus... Uvjeravala sam sebe da nisam luda. Poslala sam Danijelu fotografiju testa, ali i požurila otići u polikliniku da mi izvade betu i vidimo jesam li zaista trudna. Napravili smo hitan test i za dva sata je bio gotov - otkrila je u svubnju za Gloriju Lucija.

