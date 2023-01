Prepoznajete li ovu glumicu? Paparazzi su je uhvatili s neprepoznatljivom frizurom

Američka glumica Dakota Mayi Johnson (33), kći glumaca Dona Johnsona (73) i Melanie Griffith (65), prepoznatljiva je po svojoj smeđoj gustoj kosi, no odlučila se ipak za jednu veću promjenu što se tiče izgleda. Paparazzi su je uhvatili s potpuno drugačijom frizurom pa je tako odlučila svoju prirodnu boju zamijeniti za platinasto plavu. No, to nije jedina promjena. Glumica je odrezala dio svoje duge kose pa je tako i dužina sada podosta kraća.

Promjena je došla zbog snimanja novog filma "Daddio" u kojem glumi sa Seanom Pennom. Zbog nagle promjene glumica izgleda potpuno neprepoznatljivo.

Očekuje se da će "Daddio" imati premijeru u Cannesu, a prati priču o mladoj ženi (Johnson) koja uskače na stražnje sjedalo žutog taksija nakon slijetanja u New Yorku.

"Taksist, Clark, pokrene vozilo i njih dvoje kreću u noć, započinjući potpuno neočekivani razgovor. Ono što počinje kao zabavno čavrljanje brzo prelazi u tajanstveno i razigrano, a zatim prerasta u iskrena otkrića o vezama, seksu i dinamici moći, gubitku i ranjivosti", stoji u sinopsisu.

Film je već počeo sa snimanjem, a paparazzi su je s novom frizurom uhvatili u New Jerseyju, zajedno s kolegom Pennom.

