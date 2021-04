Sonja Kovač pokazala je kako je pospremila walk-in ormar, ali i torbu od 18.000 kn

Blogerica i influencerica Sonja Kovač (36) početkom je godine napokon završila potragu za novim domom u kojem će živjeti s dugogodišnjim partnerom Goranom Mandićem.

Sretnu vijest svojim je pratiteljima otkrila u siječnju na društvenim mrežama uz romantičnu fotografiju iz novog zagrebačkog doma. Sada je pokazala kako je uredila luksuzni walk-in ormar uz video u kojem je pokazala kako je ormar izgledao prije no što je u nejga pospremila svoju najdražu odjeću. U ormaru posebno mjesto ima torba brenda Dior, koja košta oko 18.000 kuna, torba koju Sonja ima u ormaru više ne postoji na stranicama luksuznog brenda, no slični modeli istog oblika su dostupni i iznimno popularni.

"Zamislite da je zaista ovako jednostavno! Možda s čarobnim štapićem. Istina je - trebalo mi je dobrih tjedan dana za složiti cijeli ormar, a ovdje vidite samo polovicu jer cijeli jednostavno ne stane u kadar"

- Znam da ste jedva čekali vidjeti moj walk in ormar! Ja oduševljenje nisam mogla sakriti! Napokon vam otkrivam - i to ne jedan! Već sva 4 ormara! Svaki ima svoj faktor! Koji je vama najbolji? U videu pogledajte kako izgleda cijela procedura od odlaska u salon, crtanja te biranja materijala, preko izmjere, do montaže, kako bi i vi imali savršene ugradbene ormare! Ako vas zanima opširnije, imate i cijeli video na mom YouTube kanalu!! - ranije.

Inače, Sonja i Goran u vezi su više od osam godina, a unatoč tome rijetko ga se može vidjeti na društvenim mrežama. Par je spojila strast prema putovanjima, ali i pokeru zahvaljujući kojem je Goran prije pandemije putovao diljem svijeta i osvajao turnire. Obožavatelji su u komentarima pisali koliko su oduševljeni stanom, ali i posebnom prigodom koja se poklopila baš na tjedan selidbe. Naime, taj tjedan zaljubljeni par je slavio i devetu godišnjicu veze.

