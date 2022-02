Preminuo osnivač jedne od najboljih jugoslavenskih rock grupa i autor glazbe brojnih dječjih serija

Predrag Peđa Vranešević, velikan novosadske rock scene i osnivač Laboratorije zvuka, jedne od najpoznatijih rock grupa bivše države, preminuo je u 76. godini života. Tužnu vijest potvrdila je njegova obitelj, piše Blic.

Vranešević se pamti kao jedna od najkreativnijih ličnosti moderne novosadske kulturne scene, koja se formirala šezdesetih i sedamdesetih godina, inspirirana podjednako popularnom glazbom svoga vremena i avangardnom umjetnošću. Njegov opsežan opus uključuje inovativnu rock, filmsku i kazališnu glazbu, kao i scenska djela.

Manje je, međutim, poznato da je Predrag Peđa Vranešević (rođen 27. svibnja 1946. u Novom Sadu) tijekom svoje plodne karijere - sam ili kroz kreativnu suradnju s bratom Mladenom - snimio glazbu za preko stotinu kazališnih predstava i više od dvjesto filmova i TV serija. Za vrijeme studija arhitekture u Beogradu, sredinom 1960-ih, bio je član benda The Best Nothing, koji je imao čast nastupiti na Prvoj Beogradskoj gitarijadi održanoj na Sajmištu, a nakon povratka u Novi Sad radio je kao filmski kritičar u studentskom listu Index, te kao filmski urednik na Forumu mladih, piše portal SEEcult.org.

Uz glazbu, bavio se i konceptualnom umjetnošću u grupi KOD, s kojom je nastupio na Sedmom bijenalu mladih umjetnika u Parizu (1971.). Svakako vrijedi spomenuti pet predstava u londonskom kazalištu Instituta za suvremenu umjetnost, u kolovozu 1984., gdje je izveo svoj glazbeno-scenski spektakl "Jaši konje svetog Marka".

Publika također pamti muziku za popularne TV serije “Poletarac”, “Fore i fazoni”, “Varošarije”, “Priče iz Nepričave” i "Nedjeljni zabavnik".

VIDEO: Netflixov dokumentarac o Ronaldovoj Georgini ima najgore ocjene publike