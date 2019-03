Preminuo direktor i vlasnik Yammat FM-a Alen Balen

Alen Balen, vlasnik i direktor Yammat FM-a, iznenada je danas preminuo u Rovinju u 47. godini života, potvrdili su upravo u eteru njegovog radija.

Dragi slušatelji i prijatelji Yammata! Radijski eter ostao je bez jednog iznimnog čovjeka – iznenada je preminuo naš prijatelj i suosnivač Yammat FM-a – Alen Balen. Napustio nas je najtopliji i najupečatljiviji glas našeg medijskog prostora, a Yammat FM izgubio je osobu koja je svakodnevno živjela i stvarala sadašnjost i budućnost ovog radija. Hvala ti, prijatelju! - napisali su na službenoj Facebook stranici Yammat FM-a.

U svijet radijskih medija ulazi kao DJ na Radiju 1 i spiker na Radiju 101. Paralelno s Radijem 1/101 počinje „vrtiti“ ploče u tada novom klubu Aquarius na Jarunskom jezeru. Klub ubrzo pokreće vlastitu diskografsku etiketu postavljajući temelje za glazbeno-klupsku priču koja će ostaviti neizbirisiv trag u kulturnom, glazbenom i zabavnom životu Zagreba.

U Aquariusu kao producent/nakladnik strastveno realizira projekte uz koje će vezati sve svoje profesionalne, kulturne, civilizacijske i glazbene svjetonazore. Od live albuma grupe Cubismo sa Josipom Lisac i kremom newyorške salsa scene u Gavelli, sve do prvih albuma grupe Jinx.

Svestrani Balen jedan je od pionira sinkronizacije stranih crtića na hrvatskom tržištu, bio je menadžer grupe Jinx. Aktivno u glazbi djeluje i diskografski, kroz etiketu Yammat records, na kojoj objavljuje Yammat, Nipplepeople, Mikija Solusa, Ivanu Rushaidat & Rakete, Florijan, Das Wegas...

Prije četiri godine, 6. veljače 2015. s Milanom Pehom i Sinišom Švecom pokrenuo je Yammat FM, koji je vrlo brzo osvojio srca slušatelja u Zagrebu, ali i šire. Svojim odabirom glazbe koja ne robuje formatiranju bili su preko interneta rado slušani i u drugim gradovima, pa i državama.

- Prve dvije stvari koje mi padaju na pamet su zadovoljstvo i veselje. Zadovoljstvo zato što radimo posao koji jako volimo. Veselje jer smo uspjeli postaviti na noge u eteru medijsku priču koja je po mnogočemu drukčija od svega onoga što u Hrvatskoj u zadnjih par godina predstavlja pojam “modernog radija”. Kod nas se u eteru govori znatno više nego što je to slučaj s većinom ostalih radija - kazao nam je Balen godinu dana nakon pokretanja Yammata, kada je njihov jutarnji program bio nominiran za Večernjakovu ružu.

- Radio se dosta promijenio, no i dalje je tu kao podsjetnik na analogna vremena, vremena kada se sve činilo romantičnijim, ljepšim i nekako dubljim, intenzivnijim doživljajem svijeta oko sebe. Tehnologija je jako napredovala i omogućila stvari koje su do prije par mjeseci bile nezamislive, a kamoli do prije 20 godina. No radio, kao i bilo koji drugi medij i dalje nose ljudi. Autori. Sa svim svojim ljudskim nedostacima i prednostima. Od te ideje, ideje nesavršenih ljudi u eteru nećemo odustati, zato smo i pokrenuli našu priču. Zato se i dogodio Yammat FM. Možda nije poslovno pod svaku cijenu, no u svakom slučaju je iskreno i demokratično. Mislim da nas oni koji nas slušaju i prate, osim dobre glazbe prate i zbog toga - kazao je veliki zaljubljenik u radio u intervjuuu za buro247.hr

Alena je zanimalo puno stvari, pa je često putovao, pogotovo na glazbene festivale s dobrim programima. Najviše je volio kćer Noru i sina Marka.