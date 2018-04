Chk Chk Chk (!!!) rasplesali Zagrepčane i goste u prepunom Tucmanu

Zagrebački radio Yammat FM još jednom je organizirao koncert o kojem će se dugo pričati. Chk Chk Chk (!!!) je dokazao da je jedan od najboljih dance-punk bendova u svijetu! Tucman je preplavilo more ljudi - u gimnastičkoj dvorani gotovo tisuću duša slušalo je Amerikance koji su začarali plesni podij.

Za zagrijavanje atmosfere bio je zadužen uvijek razigrani DJ Bocca Sofistifunk, koji je svoje majstorije iz etera Yammat FM-a prebacio u Tucman. Chk Chk Chk (!!!) su na pozornicu kročili u 23 sata i samim time publiku pozvali na cjelovečernji provod. Odlično raspoloženi Nic Offer i ekipa odsvirali su set koji bi i najmrzovoljnijeg slušatelja "izbacio iz cipela". Ovacije su zaradili, dakako, hitovi – Throttle Service i Dancing is The Best Revenge s prošlogodišnjeg albuma Shake the Shudder, no i pjesme poput Freedom '15, The One 2 i Slyd na čiji ritam se publika neobuzdano gibala. Uz domaće goste, karte za taj izuzetan tulum na vrijeme su nabavili i fanovi iz susjednih zemalja, mnogi od njih prevalili su i nekoliko stotina kilometara kako bi čuli i vidjeli svoje omiljene izvođače.

Proslava trećeg Yammatovog rođendana bila je savršeno začinjena i DJ setom Zdravka Mamića Maminha, koji je u najboljem stilu proslavio svoju veliku obljetnicu – 35 godina za DJ pultom! Svi, s imalo snage u nogama, ostali su do kraja – a to znači da se Tucman nije praznio do ranih jutarnjih sati!

- Cijeli tulum pratiti se moglo live streamom pa je Yammat Loves Chk Chk Chk (!!!) doživjelo s petka na subotu i puno više ljudi od onih koji su bili u Tucmanu - stream je na webu Yammat.FM-a, Facebook stranici i na www.yammatovo.com pratilo još puno više vjernih slušatelja i gledatelja. Sve je istovremeno preneseno i u eteru, a to je dokaz da Yammat FM opet ruši sve barijere i pomiče granice u emitiranju i produkciji medijskih i kulturnih sadržaja."Fantastično, "odlično", "hvala Yammatu!", dojmovi su naših vjernih slušatelja i prijatelja koji su, malo je reći, ostali bez teksta nakon završetka koncerta i nastavili trošiti svoje potplate uz DJ Maminha. Yammat je silno ponosan i zadovoljan sinoćnjim događajem koji je dokazao da je zagrebačka klupska scena dostojna europskih pa i svjetskih. Sada se okrećemo pothvatu zvanom Yammat Loves New York - 21. travnja u Laubi ugostit ćemo Little Louieja Vegu i njegovu suprugu Anane - rekao nam je zadovoljni direktor i glavni urednik Yammata Alen Balen.