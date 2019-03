Preminuo C.C. Capwell iz 'Santa Barbare'

Glumac Jed Allan, hrvatskim gledateljima najpoznatiji po ulozi C.C.Capwella u sapunici "Santa Barbara" te Rusha Sandersa, Steveovog oca u Beverly Hillsu, preminuo je sinoć u 85. godini.

Vijest o smrti na društvenim mrežama objavio je njegov sin Rick Brown, koji je napisao kako je Allan umro mirno u snu, okružen obitelji.

Allan je karijeru izgradio glumeći u sapunicama. Prvi put se na malim ekranima pojavio 60-ih godina prošlog stoljeća u serijama "Love of Life" i "The Secret Storm", a slavu mu je donijela uloga Dona Craiga u dugovječnoj sapunici "Days Of Our Lives". Tu je ulogu igrao punih 14 godina - od 1971. do 1986.

Uloga koja mu je obilježila život je uloga C.C.Capwella u "Santa Barbari", koju je igrao osam sezona - od 1986. do 1993.

Allena se danas na Facebooku prisjetio i A. Martinez, kojeg pamtimo po ulozi Cruza u "Santa Barbari".

- Bio je veliki profesionalac i inspirativan čovjek. Također je bio dobroćudan i zabavan. Svi koji su imali čast da dijele pozornicu s njim su ga obožavali. Blagoslovljen sam jer sam radio s takvim čovjekom i bio njegov prrijatelj - napisao je Martinez.