Preminula je glumica Estelle Harris koju svi pamte po ulozi majke Georgea Costanze u 'Seinfeldu'

Glumica Estelle Harris, koju gledatelji diljem svijeta najbolje pamte po ulozi Estelle - mame Georgea Costanze u "Seinfeldu", preminula je u 93. godini. Njezin sin Glen Harris medijima je potvrdio kako je njegova majka preminula prirodnom smrću u svom domu u Palm Desertu u Kaliforniji u subotu navečer. Samo nekoliko tjedana dijelilo je Estelle od proslave 94. rođendana koji bi napunila 22. travnja.

- S najvećim žaljenjem i tugom javljamo vam da je Estelle Harris preminula u subotu u 18.25 sati. Zadnje trenutke proveo sam uz nju i držao sam joj ruku. Njezina dobrota, strast, osjećajnost, humor, empatija i ljubav bili su bez premca i jako će nedostajati svima koji su je poznavala - napisao je Estellin sin u priopćenju medijima. Estelle je rođena 1928. na Manhattanu u obitelji poljskih imigranata koji su posjedovali trgovinu slatkiša. Odrasla je u predgrađu Pittsburgha, ali se na kraju vratila u New York i udala se za svog supruga Sy Harrisa s kojima je imala troje djece; Erica, Glena i Taryn.

Glumiti je počela 1977. godine u raznim amaterskim kazalištima i polako je probijala svoj put do televizijskih i filmskih uloga pa smo je tako gledali i u filmovima 'This Is My Life' (1992.), 'Out to Sea'(1997.) i 'The Odd Couple II' (1998.), a uloga u kultnom "Seinfeldu" Estelle je kao i ostalim glumcima iz serije donijela veliku popularnost. U ulozi majke Georgea Constanze gledali smo ju od četvrtog nastavka, a u jednom intervju priznala je kako je obožavala lik Estelle ali nije uvijek lako pronalazila inspiraciju da ju glumi.

Estelle je zbog specifične boje glasa često dobivala angažman u televizijskim reklamama i godišnje bi odradila najmanje 25 reklama. Mnogi će se njezinog glasa sjetiti i iz animiranog filma 'Priča o igračkama', u kojem je svoj glas posudila gospođi Krumpiroslavi.

