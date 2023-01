Poznati svi ovogodišnji dobitnici nagrade „Music pub”: Ivana Kindl je najbolja pjevačica, Filip Rudan pjevač

Najstarije hrvatske glazbene nagrade „Music Pub“ koje se dodjeljuju još od 1992. godine ove su godine dodijeljene 31. put u istoimenoj emisiji utjecajnog urednika i voditelja, Zlatka Turkalja Turkija, na Drugome programu Hrvatskoga radija (HRT – HRA2). Pri odabiru najboljih u svakoj kategoriji, najvažniji kriteriji su nastupi i predstavljanje na Drugom programu Hrvatskoga radija, zatim koncertni i festivalski nastupi, diskografska aktivnost, te uspjeh na službenoj top-listi Hrvatskoga radija.



Filip Rudan, dobitnik nagrade "Oliver Dragojević" za najboljeg pjevača

Nagrada Music Pub za najboljeg pjevača od 2016. nosi naziv "Oliver Dragojević", a ove je godine pripala Filipu Rudanu iza kojega je iznimno uspješna godina. Dva odlična nastupa na koncertima „Valjak i prijatelji: Dovoljno je reći Aki. Pjesme „Stranica Dnevnika“ koju je Rudan izveo na koncertima u čast Akiju, te njegova pjesma „Razine“, više su tjedana bile na samom vrhu Top liste Drugog programa Hrvatskoga radija. Mladi glazbenik tako je stao uz bok glazbenicima kao što su Gibonni, Massimo, Jacques, Mario Huljev i Matija Cvek koji su tu nagradu osvajali u proteklim godinama. - Hvala puno. Ne mogu vjerovati. Ovo mi je jako fora. Inače, uvijek mi se sviđao ovaj kipić. Jako jako lijepo, hvala, rekao je oduševljeni Filip Rudan.

Ivana Kindl, dobitnica je nagrade „Tereza Kesovija“ za najbolju pjevačicu

Nagrada „Tereza“ za najbolju pjevačicu 2022. ove je godine pripala Ivani Kindl, pjevačici i jednoj od mentorica u glazbenom showu "Zvijezde pjevaju. Ivanine pjesme „Neko tko me čuva“ i glazbene suradnje „Feel you close“ sa Ericom koja je bila njezina prva pjesma snimljena na engleskom jeziku, te „Prijatelj je uvijek tu“ sa Petrom Antolić osvajale su visoka mjesta na Top listi Hrvatskoga radija, osobito „Netko ko me čuva“ koja je tijekom rujna i listopada prošle godine uvjerljivo zauzela prvo mjesto. - Ovo je prekrasno, počašćena sam. Hvala ti Turkač, ovo je prekrasno i baš sam happy, presretna sam. Znaš ovo će i mojoj mami puno značiti. Moja mama obožava Terezu i Tereza joj je jedna od najboljih pjevačica. Tako da, bit će jako ponosna, rekla je Ivana Kindl koja je na glazbenoj sceni više od dvadeset godina.

Nagrada Music Pub Pjesma godine: Zašto Plačeš (Ivana) – Mario Vestić

- Da nije neka greška? Sad si me šokirao. Ovo je fantastično, ne znam što bih rekao, kazao je zapanjeni autor i kantautor Mario Vestić te nastavio: Bez teksta sam, a inače sam rijetko bez teksta.

Nagrada kantautor godine - Sandro Bastiančić

Nagrada Music Pub za kantautora godine, ove je godine otišla u Rijeku. U ruke riječkog glazbenika i kantautora Sandra Bastiančića koji će 2022. godina pamtiti po nizu odličnih glazbenih uspjeha i suradnji. Prošle godine, nakon 35 godina glazbenog djelovanja ojavio je prvi kantautorski album “Šlager sezone” koji je bio odlično primljen i od strane publike, ali i kritike. - Kako kaže moj dragi kolega Vestić? Je li ovo istina ili? Da nije neka greška, našalio se Bastiančić. - Još i lijepo piše. Znaš što. Daj mi nekoliko sekundi da se malo priberem. Govorimo o 1995.-oj. O Music Pubu, mojoj prvoj velikoj nagradi. U tom nekakvom paketu u toj sezoni došao mi je Porin za pjesmu „S dlana Boga Pala Si“, za najbolju vokalnu suradnju. Od onda na ovamo ja nemam nagrade, ali ne patim. Ja to lijepo, slušam, uživam pratim sve iz tvog studija, iz tvojih emisija. Sve sam slušao kada su gostovali i preuzimali nagrade, Urban, Gibo, TBF i svi koji su zaslužili. I sad dobijem nagradu na kojoj piše kantautor. Ovo sad izjavljujem, ovo mi znači najviše na svijetu i što god, ako se dogodi nakon toga ne može biti kao nagrada za najboljeg kantautora. Hvala ti, izjavio je Bastiančić.

Nagrada „Moj Prvi Music Pub“ za grupu godine otišla je u ruke zagrebačkog rock benda Orvel koja je prošle godine publici predstavila konceptualan album “Priče o putovanjima i stajanju na mjestu”, koji su snimili uživo u dvodnevnoj rezidenciji u Kući Klajn u malom gradiću Klanjcu pokraj Zagreba. Zamišljen kao dvije tematski suprostavljene strane – svjetla i tamna. Na tamnoj strani ploče prevladavaju grublji zvukovi gitara, teme straha i neizvjesnosti, dok svijetla strana albuma daje nadu i bavi se prevladavanjem tih osjećaja. Ja baš volim tu vašu melankoliju i tu vašu sjetu u interpretaciji u stihovima, u zvuku gitari i svim aranžmanima. Bravo za odličan album i zato vam emisija Music Pub dodjeljuje nagradu za grupu godine - Moj prvi Music Pub, objasni je Turki. - Ne mogu vjerovati. To nam je prva nagrada. Ovo nam je prva nagrada u deset godina postojanja, tako da nam stvarno ovo jako, jako puno znači. Hvala, istaknuli su Igor Ilić i Marko Jankek.

Dobitnici nagrade Music Pub za 2022.:

Pjevačica godine: Ivana Kindl

Pjevač godine: Filip Rudan

Grupa godine: Parni Valjak

Kantautor godine: Sandro Bastiančić

Pjesma godine: Zašto Plačeš (Ivana) – Mario Vestić

Hit godine: Parni Valjak – „Ponovo”

Nova pjevačica godine: Pava

Novi pjevač godine: Marko Bošnjak

Nova grupa godine: Orvel

Emisija „Music pub Zlatka Turkalja“ emitira se ponedjeljkom od 14:00 sati na Drugome programu Hrvatskoga radija.

