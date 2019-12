Poznati prvi izvođači na ULTRA Europe 2020., evo tko sve stiže u Split

Poznata su imena prvih devet veličanstvenih koji stižu na osmo izdanje festivala ULTRA Europe. Park Mladeži će od 10. do 12. srpnja 2020. godine, drugi put u povijesti otvoriti svoja vrata i ugostiti ikone elektroničke scene te desetine tisuća njihovih obožavatelja. Afrojack, Armin Van Buuren, David Guetta, DJ Snake, Galantis, Marchmello, Pendulum Trinity, Richie Hawtin i Steve Aoki otvaraju ovogodišnji lineup, a ovo je samo početak, kažu organizatori. Naime, u danima koji slijede bit će otkriveno još puno odličnih imena te pokoje iznenađenje koje će još jednom izdvojiti festival ULTRA Europe od ostalih.

Prva dva imena na popisu su slavni Nizozemci, koji su i ove godine u TOP 10 najboljih svjetskih DJ-a. Afrojacka ne treba posebno predstavljati domaćoj publici. Ovaj atraktivni DJ oduvijek ima upečatljive nastupe, popraćene sjajnim vizualnim efektima te live vokalnom podrškom, a upravo je njegov prošlogodišnji nastup jedan od najboljih, prema mišljenju brojnih fanova. Drugi je Armin van Buuren koji ne samo da slovi za jednog od najvećih DJ-a svih vremena, već je i jedan od omiljenih izvođača festivala ULTRA Europe. Gotovo je nezamislivo zatvaranje festivala uz svitanje zore, nestvarni vatromet te zvuke ovog glazbenog genijalca.

U Split se vraćaju i dvije velike francuske zvijezde. David Guetta ove je godine izabran za trećeg najboljeg DJ-a na svijetu, a prošle je godine učinio nemoguće – kao jedan od izvođača koji je nastupio samo dva sata nakon otvorenja festivala, uspio je okupiti i napuniti travnjak, gotovo do posljednjeg mjesta. Ljubav i podršku koju mu Ultranauti daju iz godine u godinu, Guetta vraća sve boljim i atraktivnijim nastupima, a čime će iznenaditi na osmom izdanju, ostaje nam za vidjeti. DJ Snake je još jedan hitmaker, poznat po svom posebnom glazbenom i modnom stilu, ali i nastupima koji su nevjerojatno energični i zabavni.

U prvoj fazi najavljena su i tri izvođača koji nisu nastupili prošle godine! Švedski dvojac Galantis je prije dvije godine na scenu stigao s bubnjevima i klavijaturama. Bio je to jedan od rijetkih live nastupa, a što pripremaju za ovu godinu, otkrit će u narednim mjesecima. Kad se na sceni pojavi prepoznatljiva “smile“ maska znamo da je stigao Marshmello! I ova se mega zvijezda vraća u Split, a o njegovom se setu iz 2018. godine, koji je otvorio uz hrvatsku navijačku himnu te crveno-bijele kockice na LED ekranima, još uvijek priča. Možda će njegov ponovni dolazak, u vrijeme europske nogometne ludnice, ponovno donijeti sreću Vatrenima. Iako najavljen prošle godine, Steve Aoki nažalost, zbog osobnih razloga, nije uspio doći i nastupiti pred vojskom obožavatelja. Ova globalna superzvijezda, koja privlači svojom glazbom, zdravim stilom života te specifičnim nastupima, sa zadovoljstvom je prihvatila poziv da se vrati na jednu od najdražih mu pozornica na svijetu i zatrese cijeli stadion svojom zaraznom energijom, a obećao je super poseban set, kako bi svima nadoknadio proputeni party na sedmom festivalskom izdanju.

Legendarni drum & bass trio Pendulum Trinity prvo su ime na ovogodišnjem popisu koje će debitirati na festivalu. Ovaj se zanimljivi trojac, porijeklom iz Australije, ponovno okupio prije samo nekoliko mjeseci i to nakon deset godina, a koliko su jaki govori podatak da su po objavi da se vraćaju na scenu, pozvani da nastupe na nekim od najznačajnijih festivala na svijetu.

Više nego zadovoljni bit će i ljubitelji RESISTANCE pozornice. Ovaj techno brend i dalje strelovito raste u inozemstvu s rasprodanim nastupima na Ibizi i u Latinskoj Americi, a zbog iznimno velikog interesa u Splitu se sprema nikad veći i bolji RESISTANCE program. Prošle je godine bilo gotovo nemoguće pronaći mjesto ispod produkcijiski najsuvremenijeg svoda, po čemu je, između ostalog, RESISTANCE pozornica prepoznatljiva u cijelom svijetu. Tko će sve imati čast ove godine nastupiti na ovoj pozornici otkrit će se u narednih mjesec dana. Ipak, organizatori su odlučili otkriti jedno ime – riječ je o Richieju Hawtinu, kanadsko-britanskom tehno autoritetu i trostrukom dobitniku nagrade DJ Awards.

Kao drugo najveće događanje u Ultra Worldwide obitelji, ULTRA Europe najavljuje novi susret s više od 160.000 obožavatelja od 9. do 15. srpnja 2020. godine u Splitu, na Braču, Hvaru i Visu. Ulaznice za tri dana ULTRA Music festivala na splitskom stadionu Park Mladeži već su u prodaji, a tu su i ulaznice RESISTANCE Croatia koje posjetiteljima omogućuju uživanje u čak šest dana glazbe koja se krije iza ovog glazbenog brenda. Potpuno ULTRA iskustvo koje predstavlja sedmodnevno putovanje na četiri čarobne lokacije i deset jedinstvenih party stanica, omogućuju ulaznice Destination ULTRA Europe, a osim na tri festivalska dana u Splitu, vode i na ULTRA Europe Opening Party, ULTRA Brač Regatta, ULTRA Beach Hvar, Resistance Hvar te party Resistance Vis. Za sve one koji će na osmo izdanje festivala doći u društvu prijatelja omogućena je kupnja grupnih ulaznica pa će na 5 kupljenih, šesta ulaznica biti besplatna. Organizatori su najavili i mogućnost otplate u ratama. Pogodnosti očekuju i vlasnike ULTRA Passporta, prvog međunarodnog sustava lojalnosti kupaca za glazbene festivale koji i dalje raste s više od pola milijuna korisnika.

Za one nestrpljive, koji ne mogu dočekati ljeto i odbrojavaju dane do dolaska u Split, tu je nedavno objavljeni filmski podsjetnik na najdirljivije i najveličanstvenije trenutke prošlogodišnjeg festivala na splitskom stadionu Park Mladeži. U raskošnom filmu, nastalom u produkciji Final Kida, prvi se put prikazuju i Zagreb kao i brojne druge bajkovite hrvatske lokacije. Za sve one koji još nisu osjetili čaroliju i zaraznu energiju jedinstvenog destinacijskog festivala ULTRA Europe, ovo će biti i više nego odlična pozivnica da se pridruže tisućama fanova već idućeg ljeta.

Ulaznice se mogu osigurati na internetskoj stranici festivala, a sve ostale informacije o festivalu, osim na službenoj stranici, mogu se pronaći i na Facebook stranici festivala, Twitter profilu, Instagram profilu te putem aplikacije na iTunesu.