Konačno objavljen ULTRA Europe 2019 Aftermovie, a očekujemo ga i iduće godine!

Ako još uvijek postoji netko tko se pita zašto se već punih sedam godina toliko piše i priča o glazbenom festivalu zvanom ULTRA Europe, vrijeme je da pogleda najnoviji film koji u samo devet minuta daje odgovor na to pitanje. Riječ je naravno o ULTRA Europe Aftermovieju koji je danas ugledao svjetlo dana, a priča čudesnu priču o glazbenom divu koji je postao jednim od simbola Splita i Hrvatske.

Tri veličanstvena festivalska dana na splitskom stadionu Park Mladeži predstavljena su svijetu u raskošnom filmu nastalom u produkciji Final Kida, a prvi se put prikazuju i Zagreb kao i brojne druge bajkovite hrvatske lokacije. Za sve one koji još nisu osjetili čaroliju i zaraznu energiju jedinstvenog destinacijskog festivala ULTRA Europe, ovo će biti i više nego odlična pozivnica da se pridruže tisućama fanova već idućeg ljeta.

ULTRA Europe Aftermovie tradicionalno izlazi krajem godine, a do sad ih je pogledalo više od 13 milijuna ljudi. Režiju i montažu ponovno potpisuju Charly Friedrichs i Diogo Camargo, a vrhunska kvaliteta filma rezultat je rada talentiranog i stručnog snimateljskog tima Final Kid Films. Svi kadrovi snimani su RED digitalnim filmskim kamerama te vrhunskom opremom, a da bi vizualno iskustvo bilo potpuno sve je snimano u 4K rezoluciji.

Više od tri milijuna kuna uloženo je u produkciju ovog devetominutnog filmskog podsjetnika na najbolje trenutke te u live stream splitskog dijela festivala koji se na kanalima Youtube i Facebook gledao u više od 124 zemlje svijeta s više od 7 milijuna pregleda. Riječ je o još jednom rekordu u godini koja će se pamtiti i po tome da se live stream prvi put mogao izravno pratiti na odvojenim kanalima s Resistance i glavne pozornice.

Ovogodišnji film započinje u najvećoj hrvatskoj metropoli i to atraktivnim kadrovima zagrebačke katedrale, Strossmayerovog šetališta, Gornjeg grada, Glavnog kolodvora te aerodroma. U glavnim se ulogama pojavljuju hrvatski modeli Luna Valas i Paula Puškaš koje gledatelje vode na putovanje kroz neke od najprepoznatljivijih dijelova Hrvatske. Kupanje na slapovima Krke, šetnja kroz Primošten, vožnja do Klisa, samo su neke od lokacija koje su predstavljene u filmu, a djevojkama se na putu do Splita pridružuje još jedno poznato modno ime, Patrik Cvetko.

“Bila je ovo uistinu posebna avantura i snimanje koje će mi zauvijek ostati u pamćenju. Često zaboravimo koliko je naša zemlja lijepa, a biti u prilici obići ju u ulozi turista, osjetiti svu čaroliju njezinih bajkovitih lokacija te se na kraju susresti, družiti i zaplesati s ljudima iz cijelog svijeta, bilo je nezaboravno iskustvo. Vjerujem da će se film svidjeti svima i da će pokazati da je naša zemlja ne samo lijepa i da ju vrijedi posjetiti već da znamo kako se radi vrhunsko i jedinstveno događanje i kako biti pravi domaćin mladima koji ovdje dolaze sa svih strana svijeta“, izjavila je Luna Valas, jedna od najzaposlenijih hrvatskih modela.

Nakon spektakularnih prizora prepunog travnjaka Parka Mladeži i vatrometa iznad velike centralne pozornice, filmski kadrovi nas vode i na ostale pozornice, RESISTANCE i UMF, a Ultranauti će se podsjetiti i na neke od nastupa glazbenika koji su obilježili rekordno festivalsko izdanje – Swedish House Mafia, Armin van Buuren, David Guetta, DJ Snake, Afrojack, Carl Cox, Adam Beyer, Maceo Plex, Sunnery James & Ryan Marciano – svi su oni ostavili srce u Splitu i pokazali obožavateljima ovog festivala zašto su najbolji i zašto se toliko vole vraćati ovdje.

“Sedmo izdanje festivala ULTRA Europe pamtit ćemo po brojnim ostvarenjima i rekordnim brojkama, a sigurni smo da će se tom trendu pridružiti i sedmi po redu Aftermovie. Riječ je o filmu koji ima neprocjenjivu marketinšku i turističku vrijednost u promociji Hrvatske u cijelom svijetu, posebice za ciljni segment mladih od 18 do 28 godina. Imajući na umu sav potencijal i moć naših filmova, koje je do sada pregledalo više od 13 milijuna ljudi, ovogodišnje smo putovanje do Splita odlučili započeti u Zagrebu. Naime, splitski aerodrom tijekom festivala radi u punom kapacitetu stoga nam je cilj povećati broj dolazaka i usmjeriti naše goste da koriste Zagreb i zagrebački aerodrom kao dolaznu destinaciju. Osim što ćemo time produžiti njihov boravak, ujedno ćemo im pružiti priliku za doživljaj kontinentalne i primorske Hrvatske“, izjavio je Joe Bašić, direktor tvrtke MPG Live, organizator festivala.

Za stvaranje uspješnog emotivnog filmskog podsjetnika na najljepše festivalske trenutke važan je i odabir glazbene kulise. Producentski tim odabrao je četiri singla koja savršeno prate priču – You & Me, koju izvodi Futuristic Polar Bears, Selecta Daffyja Muffina, East Soul Toma Staara & Trace te Break the Night Tima van Werda.

Kao drugo najveće događanje u Ultra Worldwide obitelji, ULTRA Europe najavljuje novi susret s više od 160.000 obožavatelja od 9. do 15. srpnja 2020. godine u Splitu, na Braču, Hvaru i Visu. Ulaznice za tri dana ULTRA Music festivala na splitskom stadionu Park Mladeži već su u prodaji, a tu su i ulaznice RESISTANCE Croatia koje posjetiteljima omogućuju uživanje u čak šest dana glazbe koja se krije iza ovog glazbenog brenda. Potpuno ULTRA iskustvo koje predstavlja sedmodnevno putovanje na četiri čarobne lokacije i deset jedinstvenih party stanica, omogućuju ulaznice Destination ULTRA Europe, a osim na tri festivalska dana u Splitu, vode i na ULTRA Europe Opening Party, ULTRA Brač, ULTRA Hvar, Resistance Hvar te party Resistance Vis.

Za sve one koji će na osmo izdanje festivala doći u društvu prijatelja omogućena je kupnja grupnih ulaznica pa će na 5 kupljenih, šesta ulaznica biti besplatna. Organizatori su najavili i mogućnost otplate u ratama. Pogodnosti očekuju i vlasnike ULTRA Passporta, prvog međunarodnog sustava lojalnosti kupaca za glazbene festivale koji i dalje raste s više od pola milijuna korisnika.

Ulaznice se mogu osigurati na internetskoj stranici, a sve ostale informacije o festivalu, osim na službenoj stranici, mogu se pronaći i na službenoj Facebook stranici festivala, Twitter profilu, Instagram profilu te putem aplikacije na iTunesu.

O ULTRA WORLDWIDE™

ULTRA WORLDWIDE™ je međunarodni brend vodećeg svjetskog događanja elektroničke glazbe, ULTRA Music Festivala®. Brend ULTRA osnovao je 1997. godine izvršni producent, predsjednik i CEO Russell Faibisch koji je počeo organizirati glazbena događanja u južnoj Floridi što je dovelo do organiziranja prvog izdanja ULTRA Music Festivala 1999. godine na pješčanoj plaži u Miamiju.

S jedinstvenom i kreativnom vizijom te organskim rastom temeljenim na iskrenoj ljubavi prema glazbi, izvođačima i obožavateljima, brendovi ULTRA i ULTRA Worldwide™ predstavljaju ne samo najveći i najuspješniji svjetski neovisni brend festivala elektroničke glazbe, već i festival koji se održava u najviše zemalja svijeta. Organizatori bez prestanka nastavljaju prenositi iskustva najpoznatijeg festivala iz Miamija u sve veći broj destinacija te Ultranautima diljem svijeta.

U posljednjih 20 godina tisuće svjetskih DJ-a, producenata i bendova oduševljavali su obožavatelje svojim sjajnim nastupima uživo na festivalima ULTRA u Argentini, Australiji, Baliju, Brazilu, Čileu, Hrvatskoj, Ibizi, Japanu, Koreji, Singapuru, Južnoj Africi te naravno u Miamiju, kao i na događanjima ROAD TO ULTRA u Boliviji, Čileu, Kolumbiji, Japanu, Koreji, Makau, Paragvaju, Peruu, Filipinima, Puerto Ricu, Tajvanu, Tajlandu i u SAD-u. Svako novo globalno izdanje temelji se na istom uspješnom receptu koji je do posljednjeg detalja usavršen tijekom posljednjih 20 godina u Miamiju, a koji kombinira nastupe brojnih talenata elektroničke glazbe s najnaprednijom festivalskom produkcijom na svijetu.

ULTRA brendovi su prvi uveli revolucionarni online prijenos uživo, “ULTRA LIVE” (s više od 650 milijuna prijenosa uživo i pogledanih snimaka setova s festivala ULTRA Miami, počevši od 2013. godine) i audio prijenosom putem platforme „UMF RADIO“ (povezane s FM Radijem u više od 62 zemlje s dosegom od 22 milijuna slušatelja tjedno). Također, suradnja UMF FILMS s FINAL KID zaslužna je za neke od vizualno najdojmljivijih festivalskih video uradaka koji ostavljaju, uključujući i dokumentarni film naziva CAN U FEEL IT™ u kojem je prikazana sva čarolija dance glazbe.

O TVRTKI MPG Live

Tvrtka MPG osnovana je 1997. u Zagrebu, kao prva agencija u regiji specijalizirana za evente i promociju, s uredima u Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji i Makedoniji sa stručnim timom koji broji više od 350 stalnih zaposlenika. 2004. godine tvrtka MPG se širi osnivajući specijaliziranu tvrtku MPG Live koja organizira te promovira najveća glazbena događanja u regiji garantirajući najviše globalne standarde i vrhunsku produkciju poput festivala MTV Summerblast, Umagination, Big Beach, koncerata Justina Biebera, Stinga, Will Smitha i Simple Mindsa. MPG Live je od 27.04. 2017. ekskluzivni organizator i promotor festivala ULTRA EUROPE koji se u svom osmom izdanju održava u Splitu od 10. do 12. srpnja 2020. godine.