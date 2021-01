Poznati Hrvati ujedinjeni u pomoći: Stradalima u potresu svatko pomaže na svoj način

Hrvatska već danima plače zbog razornih potresa koji su prošli tjedan ponovno pogodili Hrvatsku. Kao i mnogima drugima, i umjetnicima su u drugi plan pali dotadašnji problemi. Većina njih zaključila je da je sada najvažnije pomoći onima koji su ostali bez obitelji i krova nad glavom. Svatko je našao svoj način da pomogne u iznimno teškoj situaciji. U najteže pogođene gradove poput Siska, Petrinje i Gline i njihovu okolicu odmah je počela pristizati pomoć sa svih strana.

Bez dvojbe

Za članove Kazališta Tvornica lutaka nije bilo dvojbe kako želi započeti novu godinu i imalo je samo jedan cilj - vratiti djeci osmijeh na lice. - Kako je naše kazalište suradnik Crvenog križa i na tim prostorima dugo gostujemo te poznajemo prostor, mi smo ponudili pomoć. Rekli smo da smo tu i spremni, a pogotovo za najmlađe - počinje s nama razgovor glumac i redatelj Mario Kovač. - Kazalište za odrasle trenutačno nema mjesta ni prostora, ali ni interesa, što je logično jer svaka radno sposobna osoba tamo pomaže u raščišćavanju ruševina, slaganju i ostalim poslovima. Djeca su u sabirnim centrima, sportskim dvoranama, tvornicama i vojarnama, a kako nema škole, jer su zatvorene, nema dovoljno pedagoga ni stručnjaka. Ponudili smo pomoć, a Crveni križ odmah je pristao i rekao da dođemo! - kaže entuzijastično Kovač, s kojim na područjima pogođenima potresom gostuju kolegica Petra Radin i Matija Šakoronja.

Foto: Facebook

- Već nekoliko dana zaredom igramo i, nakon što su to vidjeli, javilo se mnogo naših kolega i kazališta diljem Hrvatske - za djecu i mlade, ali i odrasle. Zadnjima smo rekli da se strpe jer će ova kriza potrajati, nažalost, tjednima i mjesecima, te da će biti mjesta za svakoga s dobrom voljom - ističe Mario napominjući da predstave izvode u skraćenom obliku. - Nema toliko koncentracije da se prati cijela predstava, a ona kazališta koja su spremna na gerilske uvjete imat će neku vrstu prednosti - poručuje savjetom. - Ne igramo u dvoranama koje su osposobljene za kompleksne izvedbe. Dolazimo s minimalnom scenografijom i jednostavnom tehnologijom, a to su laptop i zvučnici. Mislim da je ljudima, pogotovo djeci, ali i umirovljenicima puno bitnije da netko dođe. Nije čak ni do predstave - nastavlja emotivno poznati glumac i opisuje kako se tijekom prve predstave ozbiljno zatreslo tlo pod nogama. - Tijekom izvedbe "Ježeve kućice" u vojarni u Petrinji čak se triput zatreslo tlo, i to jednom vrlo jako, čak 3,8 stupnjeva prema Richteru! Nisu to uvjeti u kojima se lako opustiti i igrati. Međutim, pružiti osjećaj da nisu ostavljeni i razgovarati s djecom koja su tamo svima se čini dosta bitno za psihološko stanje pojedinaca - kaže nam Kovač, ističući da je zbog velikog upita brojnih kazališta koji bi sudjelovali Crveni križ zamolio Kazalište Tvornica lutaka da preuzme koordinaciju.

Male brojke

- Svi će doći na red. Odbiti nećemo nikoga tko na bilo koji način želi pružiti utjehu ovoj djeci i umirovljenicima - objašnjava nam glumac, koji je tijekom jednog od potresa usred izvedbe djeci objasnio da je medo iz predstave ispustio "vjetar", što je svima izmamilo osmijeh na lice. Kada govori o brojkama izvedbi, ali i prisutnih u publici, shvaća da je to sporedna stvar. - To su male brojke. Crveni križ pitao nas je koliko nam treba publike da bismo došli. Odmah smo rekli da ćemo doći i ako je samo jedno dijete prisutno. Znalo se dogoditi u nekim mjestima da igramo za petero djece i njihove roditelje. Kad smo u većim, sportskim dvoranama, tu dođe i veći broj ljudi. Dođu i odrasli! - kaže 45-godišnji kazališni i filmski redatelj pa nastavlja: - Jedna je majka u Petrinji bila prvi dan i rekla nam je: "Ovo i nama treba", a zaista je tako - prisjeća se. Dosad su gostovali u Petrinji, Sisku, Glini i Hrvatskoj Kostajnici. - Dogovaramo daljnji raspored i želimo da i naši drugi kolege to osjete jer je posve drukčiji osjećaj. Taj četvrti zid ne postoji. Igramo s ljudima i ljudi ulaze u predstave postavljajući pitanja nakon čega mi izlazimo iz likova i odgovaramo na pitanja - opisuje nam te iznenađeno dodaje da nisu očekivali stariju populaciju na izvedbama. - Nismo htjeli da misle da ih uznemiravamo, ali su onda sami došli - oduševljeno kaže na kraju.

Ruku pomoći na terenu odmah su pružile i brojne poznate osobe. Među volonterima bili su i violončelistica Ana Rucner te bubnjar Marko Duvnjak, bloger Domagoj Jakopović Ribafish, ali i bivša TV voditeljica Renata Sopek, koja je stradalim obiteljima pomagala u Sisku. - Vikend pun tuge, emocija i zajedništva proveden s hrabrim ljudima koji su ostali bez svojih domova... Čast mi je što sam bila sa svojim prijateljima i s timom @aktivna_hrvatska u Sisku uz ekipu @hrvatski_crveni_kriz, koja ovih dana ne zna za umor, odmor i san, pomažući onima koji proživljavaju najteže dane u životu. Svaka čast - napisala je Renata na svom Instagramu uz fotografiju na kojoj pozira s neumornim volonterima Crvenog križa.

Foto: Instagram

Područja pogođena potresom obišla je i Ana Rucner, koju je posebno ganula priča Kristine Jelekovac iz Strezojeva, koja je s djecom, ali i bolesnim roditeljima ostala bez doma. - Najbitnije je da je obitelj u ovom trenutku zbrinuta, a što se kuće tiče, vjerujem da ćemo zajedničkim snagama uspjeti i to sanirati. Pokazali smo duh zajedništva i dobrote, a sad idemo dalje jer ima još puno ljudi kojima je pomoć potrebna. Jedno vas molim, nemojmo suditi jedni drugima, ovdje je svima jednako teško. Prigrlimo jedni druge i dalje. Naša zemlja Hrvatska postoji zbog ljudi koji žive u njoj - poučila je Rucner. U strahote koje je doživjela Petrinja, ali i Glina na svoje se oči uvjerio i Ribafish, koji je s partnericom Kasandrom podržao akciju kuhara Slavka Švagelja, koji je odlučio pripremati kolače za žrtve potresa i volontere koji danonoćno rade na sanaciji stradalog područja.

Foto: Instagram

Pomoć iz inozemstva

Cijela glazbena zajednica uključila se u pomoć Sisku, Petrinji i Glini nakon katastrofalnih potresa koji su pogodili ove gradove. Na društvenim mrežama odmah se proširila vijest da su Nikša Bratoš i Gibonni pokrenuli akciju pomoći, no odazvale su se sve udruge glazbenika, od jazza, klasične glazbe, popularne glazbe, rocka.

- Situacija je kaotična, no želimo pomoći kako bi se sačuvala struktura i kako bi učenici i nastavnici mogli nastaviti raditi, makar online. Vidjet ćemo što je najpotrebnije - kazao nam je Goran Končar, predsjednik Unisona, koji je jučer bio u Glini. U gradovima na Banovini ima vrijednih instrumenata pa je tako samo klavir koji je nabavljen za Hrvatski dom u Petrinji vrijedan više od 800 tisuća kuna. Srećom, klavir oštećen, no potrebno ga je iznijeti iz doma, a to mogu jedino specijalizirane tvrtke.

- Javilo se i puno ljudi iz inozemstva. Kolege iz inozemstva već su poslali pomoć i žele da ono što su poslali završi na pravom mjestu, bez posrednika - ističe Končar. Kako neslužbeno doznajemo, uz glazbenike su se akciji pomoći priključile i brojne institucije. Primjerice, Zagrebački festival održat će se kao televizijska emisija, a sva sredstva previđena za produkciju proslijedit će se pogođenim gradovima.