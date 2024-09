Poznati glumac dotakao se razuzdanih zabava: 'Postoji puno toga što ne bih smio reći...'

Glumac Ashton Kutcher (46) dobar je prijatelj repera Seana Diddyja Combsa, poznatijeg kao P. Diddy, uhićenog zbog optužbi za trgovinu ljudima u seksualne svrhe, reketarenje, posredništvo u prostituciji i ostale povezane zločine. S obzirom na njihovo poznanstvo, Kutcher je bio redoviti uzvanik na Diddyjevim razuzdanim zabavama, o čijim je detaljima upitan tijekom gostovanja u showu 'Hot Ones' prije nekoliko godina, prenosi Page Six.

- Imam puno toga za reći, ali ne smijem. Dakle, uh... ne smijem prepričati ni ovu. Priče o Diddyjevom tulumu čovječe, to su neka čudna sjećanja - odbio je govoriti o pojedinostima zabava Kutcher. Poznato je da su glumac i reper 2009. organizirali Diddyjevu tradicionalnu bijelu zabavu povodom borbe protiv malarije, a koja se zvala 'Malaria No More'. Međutim, ne postoje nikakve naznake ili dokazi da su Ashton ili netko od ostalih poznatih s partyja bili uključeni u ilegalne radnje.

Kutcher se prisjetio zajedničkih druženja s Combsom i kako su znali gledati nogomet, kao i reperove težnje da u svemu bude najbolji. Kako kaže, Combs je jednom prilikom predložio da idu zajedno trčati i otprilike na pola puta mu je ponestalo snage pa je zamolio Kutchera da, zbog paparazza, neprimjetno ‘uspori‘ kako ne bi izgledalo kao da on ne može trčati. To je repera razljutilo te je krenuo trenirati za njujorški maraton.

Reperovi pravni problemi započeli su u studenom 2023. godine kada je njegova bivša partnerica Cassie Ventura podnijela tužbu protiv njega. Dvije druge žene podnijele su tužbe isti tjedan, optužujući ga za zlostavljanje i napad, uključujući i jednu koja je izjavila da ju je Combs davio dok nije izgubila svijest. On je tada odbacio sve optužbe, a glasnogovornik repera te tužbe nazvao je "pokušajem izvlačenja novca". U prosincu je još jedna građanska tužba iznijela optužbe da je Combs, zajedno s još dvojicom muškaraca, sudjelovao u "trgovini ljudima" kad je žrtva imala samo 17 godina. U veljači ove godine, nove optužbe pojavile su se u tužbi koju je podnio njegov bivši producent Rodney Jones Jr., tvrdeći da ga je Combs seksualno uznemiravao i pokušao "indoktrinirati" u seksualne aktivnosti s drugima. Combs je odbacio sve optužbe, ali mjesec dana kasnije, njegovi su posjedi bili podvrgnuti pretragama. Glazbenik je zaustavljen na aerodromu u Miamiju dok se spremao otići na Bahame i predao je svoju elektroniku vlastima.

Podsjetimo, Kutcher i njegova supruga, glumica Mila Kunis, izazvali su brojne reakcije nakon što su poslali pismo podrške glumcu Dannyju Mastersonu osuđenom za silovanje. Kutcher i Kunis, koji su s Mastersonom glumili u popularnoj seriji "Lude 70", suočili su se s brojnim osudama nakon što su javno podržali Mastersona koji je osuđen na 30 godina zatvora zbog silovanja dviju žena i zato su se sada ispričali javnosti zbog podrške osuđenom silovatelju. U pismu podrške opisali su Mastersona kao ‘osobu koja je uvijek tu za vas kada je trebate’, naglasili su kako je glumac uzor svima te da je divan otac i suprug.

Ove riječi su uznemirile dio javnosti i na društvenim mrežama su se oglasili kako je isprika koju su dali nakon podrške Mastersonu šamar svim žrtvama silovanja, a jedna čitateljica je Huffington Postu poslala i SMS u kojem je napisala kako je video u kojem su Ashton i Mila snimili svoj govor podrške Dannyju "nevjerojatno uvredljiv i bolan", napisala je još: "Nadam se da će naučiti biti odgovorniji i više se educirati o ovoj temi, posebno Ashton, koji tvrdi da radi sa žrtvama seksualnih zločina." Glumica Christina Ricci na društvenim je mrežama podijelila izjavu koju su mnogi protumačili kao komentar na pismo podrške Kutchera i Kunis.

"Dakle, ponekad ljudi koje smo voljeli i kojima smo se divili čine užasne stvari. Možda ne čine te stvari direktno nama, a mi smo ih poznavali kao dobre ljude, ali to ne znači da ti isti ljudi nisu spremni napraviti loše stvari. Ljudi koje poznajemo kao 'dobre dečke' mogu biti zločinci i zlostavljači. Teško je to prihvatiti, ali moramo. Ako kažemo da podržavamo žrtve - onda se tog stava moramo držati." - napisala je Ricci.

Ashton Kutcher je tijekom vikenda objavio video na Instagramu u kojem je rekao: "Svjesni smo boli koju su prouzročila pisma koja smo napisali u ime podrške Dannyju Mastersonu. Prije nekoliko mjeseci, Dannyjeva obitelj nam se obratila i zamolili su nas da napišemo nekoliko izjava kojima bismo javnosti predstavili našeg prijatelja kojeg poznajemo 25 godina i ta pisma podrške trebala su biti dostavljena sudu kako bi to mogli uzeti u obzir u vezi s izricanjem presude. Bile su namijenjene sucu da ih pročita, a ne da potkopaju iskaze žrtava ili ih na bilo koji način retraumatiziraju. Mi to nikada ne bismo htjeli učiniti i žao nam je ako se to dogodilo.

U videu se pojavila i Mila i rekla: "Podržavamo žrtve. To smo činili oduvijek kroz naš rad i nastavit ćemo to činiti u budućnosti... Pisma nisu napisana da dovedu u pitanje legitimitet pravosudnog sustava, ili valjanost odluke porote. Naše srce ide uz svaku osobu koja je ikada bila žrtva seksualnog napada, seksualnog zlostavljanja ili silovanja."

