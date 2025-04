Mikulić objavila recept za tortu koju sprema sinu koji je na posebnom režimu prehrane: Bez glutena, mlijeka i šećera

Glumica Marijana Mikulić često na društvenim mrežama dijeli neke detalje iz privatnog života. Otkrila je tako ranije da je njen sin Jakov na posebnom režimu prehrane i da ne konzumira jela koja sadrže jaja, životinjsko mlijeko i mliječne proizvode, gluten, šećer ni svinjetinu. Prije nekoliko dana podijelila je recept za kekse i kruh koje mu sprema od namirnica koje su mu po tom protokolu dozvoljene, ali i malo pojasnila zašto je odlučila Jakovu spremati hranu po tom režimu. Sada je na Instagramu objavila i recept za tortu koju smije jesti po pravilima protokola.

- Jakov na režimu prehrane. Bez jaja bez mliječnog bez glutena bez šećera. To znači da mama u četvrtak radi probu za improviziranu blagdansku tortu - započela je objavu Mikulić,a onda podijelila i recept za zdravu tortu.

Torta od mrkve

RECEPT

180gr zobenog brašna

80gr kokosovog brašna

3 jušne žlice meda

2 jušne žlice kokosova ulja

10gr praska za pecivo

1.5 čajna žlica sode bikarbone

Prstohvat soli

100gr mlijeka (biljnog)

350gr ribane mrkve

80gr cijeđenog soka naranče

2 kavene žličice cimeta

3 pune jušne žlice kokosova jogurta

Suhe sastojke dobro promiješati

Dodati mokre i mrkvu, lagano umiješati

Staviti u kalup obložen pek papirom

Peći 45min na 180C



Krema

400gr vegan sirnog namaza

100gr vegan kokosovog margarina

2 jušne žlice soka od naranče

Jušna žlica puna meda

Malo bourbon vanilije

Umutiti i premazati ohlađen biskvit

U slast! Cijelu objavu možete pogledati OVDJE.

– Dugo sam dobivala odasvud poruke da stavimo Jakova na protokol. Nisam znala sto je to. Ali kad sam čula od nekih mama za jednog poznatog savjetnika za prehranu, pa krenula guglati o njemu, svašta je isplivalo. Tako da ni o kakvim protokolistima nisam dalje htjela ni slušati. Ali, ali… Onda je netko koga znam rekao neke stvari koje su mi bile “aha, ako je tako, onda ću pogledati što to je.” Za razliku od apsolutno svih kod kojih smo išli – plaćanje procjena, terapija, analiza… i mnogo toga i dalje plaćamo, ova žena mi ništa nije pokušala prodati. Promjena prehrane bazira se na bacanju industrijskih proizvoda, šećera, mlijeka, glutena, nečeg što bi nam svima dobro došlo ponekad – rekla je i nastavila:

– I Jakov treba piti barem 1-1.5 litru hladno prešanih sokova svaki dan. Nisam ništa loše vidjela u tome da i to pokušam. Kupili smo sokovnik, cijedimo 6-7 kilograma voća i povrća svaki dan, jer smo odlučili svi piti sokove. Doslovno svaki slobodan trenutak nešto pečem, kuham, gulimo, cijedimo. Lagano smo robovi svega toga. Ali radimo to za naše dijete. Ne radimo ništa na štetu njegova zdravlja, baš naprotiv: Jakov super jede, spava, krvna slika puca od zdravlja. Postao je receptivniji, složi sam poneku rečenicu, ali s njim se puuuno radi i na terapijama i doma. Ne mogu izdvojiti samo jednu stvar i reći: 'Evo, to osigurava napredak', vjerujemo da sve to radi komplementarno.

Napomenula je i da ona nije educirani stručnjak. "Puno pitate za savjete, preporuke za razne stvari, pa moram napisati po tko zna koji put: ja nisam nikakav educirani stručnjak, samo mama koja se trudi naći sve najbolje sto se nudi za naše dijete da izvuče svoj maksimum. Puno slušam svoj instinkt i puno osluškujemo njega. Mislim da je to najbolja formula."

