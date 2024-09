VIDEO Voditeljica HRT-a u studiju zapjevala Severinin hit, kolega joj odgovorio: 'Slušao sam ja bolji izbor'

Voditeljica HRT-a Maja Ciglenečki je na društvenoj mreži Facebook objavila zanimljiv video koji je nasmijao mnoge. Naime, pokazala je kako se ona i njezin kolega Ognjen Golubić pripremaju za emisiju "Dobro jutro, Hrvatska". Video je snimio Ognjen koji je svoju kolegicu pitao: "A što radimo?". Maja mu je odgovorila kako pjeva Severininu pjesmu "Brad Pitt", a zbog pjesme se, izgleda, nije baš svidio Ognjenu. - Slušao sam drugi program Hrvatskog radija pa je bio puno bolji izbor, po meni. Ali, evo, Maja je odabrala da sluša i pjeva Severinu - kazao je on. Na to se Ciglenečki nadovezala: "Nisam ja to odabrala, došlo mi je."

Potom je rekla da će pjevati pjesmu Maje Blagdan "Dobro jutro, Hrvatska", koja se može čuti u uvodnom segmentu emisije, a Golubić je rekao kako je to "puno bolji izbor". Ognjen je inače već godinama omiljeno lice emisije "Dobro jutro, Hrvatska", a emisiji se 2019. godine pridružila i Maja.

Podsjetimo, nedavno je Večernji list također pisao o ovoj HRT-ovoj emisiji te smo spomenuli i Maju Ciglenečki. Naime, ona je iznenadila kolegu Mirka Fodora, a koji je ostao u nevjerici zbog pitanja koja je Maja postavila meteorologu Državnog hidrometeorološkog zavoda Krunoslavu Mikecu. Naime, voditeljicu je zanimalo kakvo će vrijeme biti preko vikenda, a za to je imala i poseban razlog.

- Subota i nedjelja za berbu grožđa u Hrvatskom zagorju, je li povoljno ili nepovoljno vrijeme? - upitala je Ciglenečki, a meteorolog joj je odgovorio kako bi u subotu trebalo biti povoljnije vrijeme za berbu, a i veći dio nedjelje najvjerojatnije. - A ja sam mislio da ti to pitaš za prijatelja? - zbunjeno je kazao Fodor, a dok mu je Ciglenečki pojasnila: - Ma kakav prijatelj, ja berem grožđe - istaknula je atraktivna voditeljica.

Mirko kao da nije vjerovao onome što čuje pa se nasmijao, a Maja ga je pitala hoće li joj se pridružiti u berbi. - Ovo je stvarno iznenađenje, iznenadila si me ovim pitanjem. Možda je malo rano već za berbu, ali kako je bilo dosta sunca i suše... - dodao je začuđeno voditelj HRT-a, Mirko Fodor, a Maja mu je objasnila kako nije rano jer je ove godine berba već krenula. Isječak iz emisije je podijeljen i na društvenim mrežama, a gledatelji su još jednom bili oduševljeni voditeljima.

- "Super je što emisija ide spontano, nisu uštogljeni", komentirali su i dodali: "Tako mlada djevojka, a već ima vinograd... Za svaku pohvalu", samo su neki od komentara gledatelja ispod videa na društvenoj mreži Tik Tok. Zaštitni znak emisije 'Dobro jutro, Hrvatska' svakako su njezini voditelji Maja Ciglenečki, Zlata Muck Sušec, Doris Pinčić Guberović, Mirko Fodor, Davor Meštrović i Ognjen Golubić. Osim što profesionalno obavljaju svoj posao, znaju se i našaliti, najčešće na račun kolega s kojima vode emisiju, a sudeći prema reakcijama, gledateljima se to iznimno sviđa...

