Poznati američki glumac odmara na Jadranu! S obitelji je u Šibeniku, a nije htio otkriti koliko ostaje

Dolazak ljeta znači i dolazak godišnjih odmora, a to znači i dolazaka brojnih poznatih lica u Hrvatsku. Podužem popisu poznatih glazbenika, glumaca i redatelja koji su otkrili Jadran tijekom posljednjih godina, sada se pridružio i glumac kojeg smo već imali priliku gledati u kontinentalnom dijelu Lijepe Naše.

Naime, glumac Jesse Eisenberg (39) u Šibeniku odmara sa suprugom Annom Strout i djecom, a sasvim slučajno ga je sreo novinar Slobodne Dalmacije. Jesse mu je tada kratko kazao kako je očaran Šibenikom, no nije otkrio koliko će se zadržati te radi li na nekom novom projektu.

Inače, ovo nije prvi put da se Jesse nalazi u Hrvatskoj. Glumac je u ljeto 2018. godine boravio u Zagrebu, a tada su ga snimili čitatelji. Poznatom glumcu ni to nije bio prvi susret sa Zagrebom. Još 2007. jesen je proveo u hrvatskoj metropoli. Zagreb ga je, kako je sam istaknuo, oduševio.

– Zagreb je nevjerojatan grad. Uživao sam razgledavajući stare dijelove grada, a navečer sam izlazio u klubove. Oduševilo me i to što je blizu Austrije i Italije, pa sam za vikende odlazio u Veneciju, Milano, Ljubljanu, Graz, Split… – kazao je svojedobno za Gloriju.

Inače, glumac je poznat po hit ulogama kao što su Društvena mreža, Batman vs Superman: Zora pravednika i Majstori iluzije. Jesse je jako brzo privukao pozornost raznim odlično odigranim likovima, a onda se u jednom trenutku povukao. Naime, Eisenberg je u protekle tri godine radio na samo četiri projekta. Zadnje što je snimao bila je Huluova serija 'Fleishman Is in Trouble', a prije toga je glumio u nekim indie filmovima. Glumac, kojeg mnogi pamte kao Marka Zuckerberga u filmu 'Društvena mreža', rekao je da mu nije važno kako će on izgledati na filmu, već mu je važno iskustvo koje stekne glumeći. Pitan je i kako to da je počeo prihvaćati uloge u relativno anonimnim filmovima, a njegov je odgovor bio da prihvaća uloge koje ga uzbuđuju i želi glumiti likove čije bi živote i sam želio živjeti.

- Radio sam s ljudima koji su glumili u mnogo filmova koji nisu bili baš uvijek najzabavniji. Ja ne gledam filmove u kojima glumim, samo se fokusiram na iskustvo koje ću steći i na lika koji ću igrati te na život s tim osjećajem - pojasnio je Eisenberg.

- Ne brine me završni produkt, više me brine hoće li to što radim biti uzbudljivo – zaključio je tada.

