Poznate Hrvatice vole trend ‘ružnog’ i neobičnog

Estetika “ružnog” već je nekoliko sezona omiljena modnim dizajnerima. Neobične cipele, odjeća s retroprizvukom, naočale za koje smo mislili da će zauvijek ostati zakopane na dnu našeg ormara...

Trendseterice su taj stil objeručke prihvatile, a vole ga i naše poznate dame koje su nam pokazale da neobični komadi ipak mogu izgledati dobro ako ih se promišljeno kombinira. Zahvaljujući odličnoj liniji, Severina na sebe može staviti praktički što god želi i, malo je reći, u tome će izgledati dobro! Zelene hlače visokog struka od vinila većina bi u trgovini pogledala s podsmijehom, no Sevka je i njih uspjela učiniti zanimljivim modnim odabirom! Pritom se držala najvažnijeg pravila pri nošenju upečatljivih komada: budući da su zelene hlače “priča” za sebe, ne treba im ništa više od jednostavne crne majice, tj. običnim komadima treba “smirivati” one upadljive. Nisu zelene hlače jedini njezin “pomaknut” komad odjeće. Od bijelih cipela mnoge dame i dalje zaziru, no ona je njima hrabro zaokružila plavo od glave do pete.

I njezina kolegica Lana Jurčević voli modne eksperimente pa se na društvenim mrežama pohvalila neobičnim modelom naočala – promatranje svijeta kroz ružičaste naočale palo je u drugi plan, sada se nosi žuta! Olja Vori prava je kraljica spajanja nespojivog, a njezin je ormar izvor modnog blaga u kojem nema mjesta za obične stvari. I proljetna šetnja s kćeri Nikom prilika je za pokazivanje proljetnih hitova, a oko jednog komada vodi se i polemika: riječ je o pomalo zaboravljenim hlačama od samta koje su bile dio i muških i ženskih ormara početkom ovog milenija, no onda su pale u zaborav. Trendseterice su prihvatile izazov pa su samterice opet postale “must have” proljetne ulične mode.



Trend “neobičnog” najviše je zahvatio cipele, ali nije zaobišao ni tenisice. Nakon minimalizma bijelih tenisica koje su bile modni hit nekoliko sezona, došao je red na nešto sasvim novo i drukčije: Nikolina Lacković ležernu je odjevnu kombinaciju zaokružila tzv. tenisicama koje bi nosili očevi. Riječ je o glomaznim, potpuno sportskim modelima koje su na pistu prvi uveli Balenciaga i Chanel, a ubrzo su ih u kolekcije dodale i high street trgovine.