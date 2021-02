Potresna objava naše pjevačice: 'Dva puta sam vidjela smrt, jednom me umalo povela sa sobom'

Pjevačica, radijska voditeljica i spisateljica Ivana Plechinger jučer se na svom Facebooku prisjetila svog oca koji je preminuo prije šest godina. Tim povodom Ivana se osvrnula na smrt i pratiteljima otkrila kako ju je 'gledala u oči' čak dva puta.

-Vidjela sam Smrt. Jednom me umalo povela sa sobom da joj žalosnoj dam svoju radost. Dogovorile smo se da ipak nije došlo vrijeme da ikamo idemo zajedno. Drugi puta vidjela sam je kad mi je krišom odvela Tatu. Ljuta na mene, nije mi ni dala priliku da se oprostim - započela je Ivana svoju potresnu objavu.

- Od tog trena - znam da Smrt postoji, da nam može uzeti tijelo, ali nikad ono što svi zapravo jesmo. Od tog trena - prestala sam je se bojati. Od tog trena - ne vjerujem da možemo umrijeti, jer to što mi JESMO je vječno; nije umrlo, nije se ni rodilo, već je tu oduvijek. Zauvijek... A to nešto vječno što je dio moga tate, tvoje mame, njezinog djeteta i njegovog prijatelja, vječno nas čuva besmrtnom, beskonačnom snagom ljubavi. Oduvijek. Zauvijek. Volim te Tata! - zaključila je Plechinger uz fotografiju na kojoj bezbrižno leži u očevu krilu.

Foto: Ivana Plechinger/Facebook

Inače, Ivana je nedavno ponovno progovorila o moždanom udaru koji je doživjela prije osam godina u 39. godini. Prisjetila se kako je, kada je imala moždani, znala da je u svojoj kući, ali nije znala gdje je, nije znala da joj suprug spava tri metra od nje te joj je vidno polje bilo smanjeno. Razmišljala je i o tome kako da ode do stuba i odatle doziva supruga jer je tamo bolja akustika, a pritom nije bila svjesna kako suprug leži samo dva metra dalje od nje. – Ništa me nije boljelo samo mi je bilo jasno da se nešto gadno dogodilo – izjavila je Ivana za HRT jednom prilikom .

– Tek kad su mi rekli dijagnozu, kad mi je postalo jasno što se dogodilo, pomislila sam: Bože dragi, mogla sam umrijeti – rekla je Ivana. Ispričala je i kako je izgledalo naručivanje za magnetnu rezonanciju. – Hitno su me naručili na magnet za mjesec dana. Ivana kaže kako misli da je njezina bolest bila najveći udarac za njezina oca. – Mislim da je to mojem tati bio najveći udarac. Mislim da ga je to dokrajčilo jer je nekoliko godina nakon toga umro od srčanog udara. U jednom intervjuu osvrnula se na smrt majke koja je preminula u 39. godini i kako ju je to oblikovalo kao osobu.

Foto: Goran Jakus/PIXSELL

– Mislim da je to meni bio početak nekih mojih životnih muka, s kojima sam se razračunala tek nakon 39. godine. Vrlo rano sam doživjela situaciju u kojoj misliš: Aha, to se ne događa nekom drugom, može i tvoja mama otići s ovog svijeta i što ćeš sada? Mislim da me to istodobno kao djevojčicu i osnažilo i oslabilo na neki način, meni kao ženi žao je što nisam uz svoje odrastanje imala i majčinsku stranu. No, moj tata je davao sve od sebe da bude meni i mojem bratu i mama i tata i prijatelj. Na tome sam mu neizmjerno zahvalna – kazala je Plechinger. O svojim iskustvima Ivana je napisala knjigu "Ono što ostaje, uvijek ljubav je". Pokušava, kaže, pomoći onima koji sada prolaze kroz ono što je ona prošla.