Slavna sportašica nakon velikih zdravstvenih problema objavila da se zaručila za osam godina mlađeg glumca

"Moj zaručnik je ovdje i on me zaista potaknuo da nastavim igrati", izjavila je teniska legenda Venus Williams (45) i tako pred publikom na Citi Openu u Washingtonu potvrdila višemjesečna nagađanja o zarukama s talijanskim glumcem Andreom Pretijem. Ovu veliku životnu novost podijelila je u intervjuu na terenu, neposredno nakon što je ostvarila svoju prvu pobjedu u pojedinačnoj konkurenciji nakon više od godinu dana. S osmijehom koji nije skrivala, Williams je otkrila koliko joj je Pretijeva podrška značila na teškom putu povratka na terene. "Bilo je toliko trenutaka kada sam samo htjela usporiti i odmarati. Znate li vi koliko je teško igrati tenis? Nemate pojma koliko je rada potrebno, to je kao posao od 9 do 5, samo što cijelo vrijeme trčite, dižete utege i umirete, a onda sve ponovite sljedeći dan. On me ohrabrio da prođem kroz sve ovo i divno je biti ovdje. Nikad me prije nije gledao kako igram", emotivno je ispričala Williams, dok ju je Preti ponosno bodrio s tribina.

Njezin povratak na teren bio je uistinu trijumfalan. Pobjedom nad 22 godine mlađom Peyton Stearns, 45-godišnja Venus postala je najstarija tenisačica koja je zabilježila pobjedu na WTA turniru još od Martine Navratilove 2004. godine. No, ovaj sportski uspjeh još je veći kada se uzme u obzir teška bitka koju je vodila izvan terena. Williams je, naime, posljednjih 16 mjeseci izbivala zbog operacije kojom su joj uklonjeni miomi na maternici. Otvoreno je progovorila o zdravstvenim problemima koji su joj uzrokovali obilna krvarenja i snažne bolove, drastično utječući na njezin život i karijeru, dok su liječnici njezine simptome dugo odbacivali kao "normalne". "Sada se samo molim za dobro zdravlje", izjavila je nedavno, ističući kako joj je zdravstvena kriza promijenila perspektivu i pomogla da se na teren vrati rasterećenija i spremnija igrati slobodnije nego ikad prije.

Iako je par svoju romansu uglavnom držao podalje od očiju javnosti, njihova ljubavna priča započela je pod mediteranskim suncem. Prvi put su zajedno viđeni u srpnju 2024. godine, dok su uživali u romantičnoj vožnji brodom uz obalu Amalfi u blizini Nerana, a prizori su odmah potaknuli glasine o vezi. Ljubav je potom cvala na relaciji Italija-SAD, a uključivala je i egzotični odmor na Bahamima, odakle je Venus podijelila fotografiju s Pretijem, nazvavši ga "najboljim društvom". Prava bura u medijima nastala je u veljači 2025., kada je tenisačica snimljena na treningu u Rimu s golemim dijamantnim prstenom na lijevoj ruci. Nagađanja o zarukama dodatno su se pojačala kasnije istog mjeseca na Tjednu mode u Milanu, gdje se na reviji brenda Dsquared2 pojavila s drugim, još impresivnijim prstenom s četvrtastim dijamantom, potvrđujući da je njezina veza s talijanskim glumcem postala vrlo ozbiljna.

Njezin odabranik, Andrea Preti, 37-godišnji je talijanski glumac, producent i bivši model rođen u Danskoj. Nakon što se kao tinejdžer preselio u Italiju, karijeru je započeo u svijetu mode, da bi se kasnije posvetio glumi, usavršavajući zanat na prestižnoj akademiji Susan Batson u New Yorku. Preti je svestrani umjetnik koji se dokazao ispred i iza kamere. Napisao je, režirao i glumio u nezavisnom filmu "One More Day" (Još jedan dan), a publika ga pamti i po ulogama u popularnoj talijanskoj seriji "A Professor" (Profesor) te drami "Temptation" (Iskušenje). Uz to, ostvario je zapažene uloge u talijanskim televizijskim dramama i reality showovima poput "La Talpa" (Krtica), gradeći respektabilnu karijeru u europskoj industriji zabave.

Prema ekskluzivnim izvještajima koje prenose svjetski mediji poput magazina People, par planira svoju ljubav okruniti brakom već ovog rujna, i to na jednoj od najromantičnijih lokacija na svijetu – talijanskoj obali Amalfi. Ceremonija bi trebala biti vrlo intimna, rezervirana samo za članove obitelji i najbliže prijatelje, što je u skladu s njihovom željom da privatni život zadrže za sebe. Da su pripreme u punom jeku, svjedoči i nedavna djevojačka zabava koju je Venus organizirala za svoje prijateljice. Slavilo se nekoliko dana na luksuznoj jahti u Jadranskom moru, a među uzvanicama su bile njezina sestra Serena Williams te najbolja prijateljica i bivša WNBA zvijezda Lisa Leslie. Jedna od prijateljica otkrila je da je zabava bila "zaista divna i jako zabavna" te da će vjenčanje biti u istom, prisnom tonu.

Odluka o braku predstavlja značajan preokret za Venus, koja je godinama bila poznata po svojoj neovisnosti i izjavama da ne žuri "pred oltar". U intervjuu za Cosmopolitan 2021. godine otkrila je kako njezini prijatelji ne vjeruju da je sretna sama. "Govore mi stvari poput: 'Propustit ćeš svoju priliku'. A ja im kažem: 'Molim vas, opustite se. Možda se vi tako osjećate, ali ja ne. Obećavam vam da ne osjećam'", izjavila je tada. Ipak, već sljedeće godine u razgovoru za Hello! Magazine priznala je da se njezin stav mijenja. "Dugo sam bila sama i mislim da je lako zaglaviti u samačkom životu, a ponekad – barem meni – teže je iz njega izaći. Kad se život mijenja, morate znati kada se i vi trebate promijeniti", rekla je, ostavljajući vrata otvorena za ljubav.