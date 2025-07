U žustroj raspravi o zaradi na glazbenoj sceni oglasila se Ivana Kindl: Nemam mašineriju iza sebe, nisam dio klanova

Glazbenik Roko Nikolić, član benda Flesh, izazvao je žustru raspravu na društvenim mrežama nakon što je u podcastu Glazbena kuća otvoreno progovorio o temi zarade na hrvatskoj glazbenoj sceni. Njegova izjava da u Hrvatskoj od glazbe mogu živjeti gotovo isključivo glazbenici koji sviraju po svadbama potaknula je burne reakcije, među kojima se istaknula i pjevačica Ivana Kindl.

- U Hrvatskoj jedini ljudi koji žive od glazbe su gažeri koji sviraju svadbe. Čak i ove neke velike zvijezde opet sviraju svadbe, tako da je to naprosto realnost. Znači, želiš živjeti od muzike? Sviraj svadbe - rekao je Nikolić, čiji je isječak iz podcasta ubrzo postao viralan. Njegove riječi podijelile su javnost, a među prvima se oglasila Ivana Kindl, koja je odlučno demantirala takav pogled na scenu: - Pa nije baš tako. Evo ja živim od glazbe bez svadbi već ohoho godina, kao i mnoge moje kolege - poručila je Kindl putem društvenih mreža.

Rasprava se potom rasplamsala i u komentarima, gdje je jedan korisnik nastojao napraviti razliku između etabliranih izvođača i, kako ih naziva, “kvazi bendova”: - Jedno je Ivana Kindl koja je već godinama izgradila svoj sound, albume, put... a drugo su kvazi bendovi koji stalno prekidaju i ponovno aktiviraju karijeru, a očekuju da će novac pasti s neba. Ivana Kindl – very good, kvazi bendovi – very bad. Na komentar se ponovno osvrnula i sama Kindl, otkrivši da njezin put nipošto nije bio lagan ni poduprt industrijskom “mašinerijom”: - Da se razumijemo, nemam nikakvu mašineriju iza sebe, nisam dio klanova, jedva me ima u medijima, ne bavim se komercijalnom mjuzom i nisam krcata svirkama. Nisam megaloman niti pohlepna za parama i prilično skromno živim zapravo. Mogu ja nekad odraditi gažu s coverima, ali svadbe jednostavno ne mogu probaviti.