'Ponudit ćemo Splitu reviju lijepe, nove i kvalitetne zabavne glazbe'

Jedan od naših najomiljenijih kantautora Neno Belan ovih je dana predstavio svoj novi spot za pjesmu "Žuti semafor"u režiji Dinka Ćvorića Doringa. Neno se našao u nesvakidašnjim ulogama karatista i vrtlara, preko kojih se na simboličkoj razini bori sa svojim uspomenama, a uz njega se u glavnoj ulozi pojavljuje i Lara Brkić, poznata pole dance i aerial silks instruktorica.

- Karate, odnosno poteze vještine aikido pokazao nam je Doringov asistent Igor Bogdanović koji se i sam time bavi. Uvježbali smo ih na licu mjesta, u Aikido društvu Zagreb, kojem i ovim putem zahvaljujem na ustupanju prostora i rekvizita - kaže nam Neno koji se i danas rekreativno bavi sportom.

- Nekad sam rekreativno igrao tenis, a danas dosta često i intenzivno igram stolni tenis. Imam dobro društvo za to i odličan prostor. Također, kad imam priliku, rado odem i u vožnju biciklom. To su mi dva omiljena oblika rekreacije - ističe Neno. Pjesma "Žuti semafor" nova je njegova suradnja s Nikšom Sviličićem, koji je napisao tekst pjesme.

- Slažemo se odlično, evidentno je da smo umjetnički "kliknuli", a i dobri smo prijatelji. Ovo nam je već treća suradnja, a upravo pripremamo i četvrtu, pa i petu pjesmu, koju bi trebao snimiti Zdravko Čolić - otkrio nam je Neno koji će 2025. proslaviti 40 godina na sceni. Već se zna i da će taj jubilej proslaviti velikim koncertom u zagrebačkoj Areni 8. ožujka 2025.

- Morate imati na umu da je to ipak Arena i "koncert života", tako da i nije čudno što već polako spominjemo taj događaj, iako će pravi marketing uslijediti tek dogodine. A datum može biti bilo koji u 2025. jer ću tada slaviti 40 godina profesionalnog bavljenja glazbom. Moju publiku čine većinom žene, u omjeru 70:30 u odnosu na muškarce, pa Dan žena ne bi bio neobičan izbor. Kad se još uzme u obzir da pada u subotu, koja je najbolji dan za koncerte, onda mislim da je sve jasno. To će biti veoma raskošno dijzaniran i produciran koncert, s hrpom naših prijatelja svirača i pjevača kao gostima, na tragu onoga što smo već više puta radili u Domu sportova ili na Šalati, ali za tu posebnu priliku još puno atraktivnije - kaže Belan koji je sa svojim Fiumensima na sceni već 26 godina. Na svakom koncertu ima slatke brige pri sastavljanju set-liste pa često na koncertu improvizira i svira ono što publika želi. Naravno, na velikim koncertima je to unaprijed određeno. Ne može izdvojiti najdraže pjesme jer kaže da ih sve jako voli.

- Svaka moja pjesma je takva da stojim iza nje svojom dušom i svojim tijelom, i svaka od njih je jedna iskra, jedan trenutak moga života, i svaka me uvijek vraća u njega - kaže glazbenik koji je bio umjetnički direktor Zagrebfesta, a ovog ljeta bit će umjetnički savjetnik novog splitskog festivala Melodije Jadrana.

- Moj je zadatak da svom prijatelju, producentu i direktoru tog događaja Tomislavu Mrduljašu pomognem svojim iskustvom i znanjem u realizaciji tog projekta. Naime, četiri godine vodio sam Zagrebački festival i naučio puno o tom poslu. Mi nerado taj događaj nazivamo festivalom, već radije smotrom, revijom ili sajmom glazbe. Nagrada nema, neće ih uopće ni biti. To je jednostavno samo revija nove, lijepe i kvalitetne zabavne glazbe s vrhunskim i, usudio bih se reći, najatraktivnijim hrvatskim izvođačima kojom obogaćujemo turističku i kulturnu ponudu grada Splita. I sam ću tom prilikom izvesti svoju novu pjesmu "Ajmo u đir", opet u suradnji s Nikšom Sviličićem, u duetu sa šarmantnom mlađom kolegicom Miom Dimšić - rekao je Belan kojemu će ljeto ponovno biti radno.

- Slobodno vrijeme ću, kao i obično, provesti u predivnim Pučišćima, mome "malome mistu" na otoku Braču gdje imam kuću. Ne razmišljam još o mirovini. Dok me noge budu držale, očekujte me na svim pozornicama. Ne namjeravam vas još pustit na miru - zaključio je Belan.