Martina Tomčić: 'Nisam idealna mama, griješila sam i prema djeci i natjecateljima u showu'

Operna pjevačica i članica žirija Supertalenta Martina Tomčić (48) na Instagramu se osvrnula se na roditeljstvo i odgoj.

- Ovaj post nije posvećen mojoj djeci! Ovaj post posvećujem svima nama - roditeljima, profesorima, tetama, trenerima, učiteljima….Svima nama koji svakodnevno radimo i jesmo s djecom! Znam da je život sam po sebi težak i naporan te da postoje češće nego rjeđe trenuci kada nam djeca smetaju i idu na živce unatoč ogromnoj ljubavi koju osjećamo za njih…Ali, koliko često (ako uopće) zastanemo i promislimo kako mi tu djecu odgajamo?!? Što im svojim riječima i postupcima poručujemo? Koristimo li metodu zastrašivanja, ucjenjivanja, nametanja vlastitog mišljenja ne bi li sebi olakšali život i podredili njih sebi? Ili ipak dozvoljavamo sebi da ih promatramo i u skladu s vlastitim životnim spoznajama rastemo zajedno s njima - započela je pjevačica.

Martina je priznala i da se promijenila i da od djece također uči.

- Ja nisam ni idealna mama, ni idealan pedagog, niti sam se uvijek idealno obraćala djeci natjecateljima kao članica žirija. Griješila sam mnogo puta i ne mogu se zakleti da to neću ponoviti. No, sigurna sam da sam se promijenila i da se svakodnevno mijenjam uz pomoć svih tih malih učitelja koji me okružuju! Znamo li djeci reći: 'Oprosti, pogriješila sam'? Ili smo mi a priori u pravu, jer smo stariji? - dodala je.

- Da, važno je postaviti im granice i dati smjernice, ali puno je važnije osluškivati ih i pronaći ključ do njih kako bi im pomogli da pokažu nama i sebi svoj maksimum! Nimalo lagan zadatak! I ja ga se bojim! Ali, ako sam već odlučila biti majka i pedagog onda moram i tom strahu svakodnevno pogledati hrabro u oči - napisala je i dodala što je sve naučila od djece.

- Znam da riskiram javnu osudu, ali izgovorit ću ono što su me djeca do danas naučila - 'Ocjene su najlošiji pokazatelj znanja'; 'medalje nisu uvijek na razini talenta i truda'; 'Poslušno dijete nije nužno i sretno dijete'; 'Nemirno dijete nije nužno zločesto dijete'; 'Nerad nije uvijek lijenost već najčešće strah!'. Uh koliko sam toga već naučila…Hvala vam djeco na tome! Od nekolicine predivnih žena sam pak učila kako zaraziti djecu strašću prema učenju, napredovanju, razvoju…Kod nekih gledam kako ne želim i kako ne treba postupati s djecom! I unatoč svemu, ja želim i dalje učiti - zaključila je.

