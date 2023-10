Pobjednica Eurovizije o događajima u Izraelu: 'Bojim se otvoriti mobitel'

Izraelska pjevačica Netta Barzilai 2018. godine je nastupila na Euroviziji, a tada je odnijela i pobjedu sa svojom pjesmom 'Toy'. Mnogi su je zapamtili baš po toj pjesmi, ali i njezinim vokalnim mogućnostima. Naime, u pjesmi 'Toy' Netta je proizvodila različite zvukove, koje su neki povezali i s kokodakanjem.

Netta se sada javila na svojem Instagram profilu te oglasila o ratu u svojoj domovini. Netta stalno dijeli objave o tragedijama u Izraelu, a obožavateljima se obratila i na engleskom jeziku. - Bojim se otvoriti mobitel i vidjeti da sam izgubila još jednog prijatelja - napisala je pjevačica.

Podsjetimo, Netta je s 529 bodova odnijela pobjedu 2018. godine na Euroviziji. Netta je rođena 1993. godine u Hod HaSharonu, a kao djevojčica s obitelji je nekoliko godina živjela i u Nigeriji. Pjevačica je, piše The Sun, radila svakakve poslove dok se pokušavala probiti na glazbenu scenu, pa je tako konobarila i radila je u dječjem vrtiću.

Netta je 2020. godine trebala nastupiti i u Hrvatskoj. I to na Dori, no taj nastup je otkazan zbog bolesti pjevačice. Naime, Netta je tada pokupila virozu.

Osim toga, nakon pobjede na Euroviziji, Netta se susrela i s optužbama za plagijat. Naime, američka kompanija ''Universal Music Studios'' poslala je pismo pred tužbu kompozitorima pobjedničke pjesme Doronu Medalieju i Stavu Begeru. Tvrdili su da su kopirali pjesmu ''Seven Nation Army'' iz 2003., američke rock grupe The White Stripes' The Time of Israel'.

