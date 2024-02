Pjevačica se prisjetila mlađih dana: 'Uvijek sam bila mangup'

Članica grupe Feminnem Nika Antolos (34) odnedavno je novo pojačanje u eteru Happy FM-a. Radijska voditeljica javnosti je poznata po svojoj direktnosti i otvorenosti, što rado dijeli s pratiteljima na društvenim mrežama. Sada je podijelila s pratiteljima uspomene iz mlađih dana.

"Uvijek sam bila mangup. Dušom hrabri dječačić s tijelom žene i tim srcem van rubova. Burek "kod braće" u 4:00, bježanje s pumpe u jedva pomičnoj peglici (jer je prijatelj na cijev maznuo pet litara), kupanja na Kostreni u čoporima i gitaru na Vozu uz vatru... Bilo je društvo više pitomo i glasnije se smijalo... Pilo se vino i pivo za što manje, nisu se bijelili nosevi, niti vozili milijuni na gumama", prisjetila se radijska voditeljica lijepih vremena pa opisala današnje.

"Čim kročimo negdje van stana i muzike na zvučnicima kompjutera, zasvijetle nas te neke izgubljene oči... Ti ljudi što (p)lutaju između separea i šanka, onako, kao da se mora... Natjecanja etiketa i boca. Auto kraj samog ulaza i ključevi na stolu uz prskalice u ledu. Gužve po toaletima, ne zbog šminke i slikanja... I svi se čine najtužniji baš ondje gdje najviše sjaji", zaključila je pjevačica.

"Vama, ljudi, fali vatre na Vozu, peglice i jeftinoga vina. Punog srca i praznog novčanika. Tamo jedino znaš što traje. Jer uvene peglica, ugasi se vatra i popije vino. Ostane samo ono što vrijedi. Prijatelja par i smijeh u zraku. Vječni...", dodala je.

Nedavno je otkrila i da joj kćer trpi vršnjačko nasilje.

"Nešto se dogodi u roditelju kad je bullying nad tvojim djetetom u pitanju. Prvo se vodiš praštanjem, a onda se pretvoriš u zmaja. I kreneš učiti dijete istom. Vodila sam se uvijek onom: ‘Nikad prva! Ali braniti se moraš.‘ Sad sam dodala: ‘čime i kako god odlučiš u tom trenu da je potrebno", započela je Nika svoju objavu pa zatim dodala da ona kćer nikada nije udarila. Također, rekla je kako je ona majka "koja se vodila razgovorom i koja smatra da je uspjela sagraditi neisfrustriranu, nježnu, empatičnu, punu humora i radosti djevojčicu.

"I sad mi tu njezinu čarobnu svjetlost netko gasi cipelama. Neće ići. To su i meni napravili. Iako su mislili da me gaze, zapravo su me gradili. No kad ti je dijete od svojih 10 godina čak četiri puta maltretirano od strane vršnjaka, pod izlikom da to ne ide preko noći, vjerujte mi, mama je toliko luda trenutno da je spremna na SVE da zaštiti svoje malo", dodala je.

"A kad preraste tuđe zanemarivanje svog djeteta u moj problem, onda ga ja krenem i rješavati. Sada idemo svim oruđem. Ovdje dvoje djece treba pomoć. Svako različitog žanra. Ljudi misle da ako za sebe šutim na tuđe izvrnute postupke, da ću isto činiti kad je Sia u pitanju. Krivo. Samo me gledajte", završila je Antolos svoju objavu.

