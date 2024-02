Sabina Glasovac o sudjelovanju izboru za Miss Hrvatske i s kojim političarem je voljela pjevati

Ovotjedna gošća Nevenu Ciganoviću u njegovom talk showu "U povjerenju by Neven Ciganović" bila je saborska zastupnica i potpredsjednica SDP-a Sabina Glasovac (46). Voditelj je priznao da je dugo priželjkivao nju kao gošću što je bilo teško s obzirom na njen gust raspored obveza. - Pa ovisi, ima dana kad to ide glatko, a ima dana kad ono naprosto više nemaš energije, kad se zareda tako dosta tjedana ili mjeseci bez vikenda slobodnog ili dana slobodnog, onda to zna biti dosta zahtjevno - priznala je saborska zastupnica kako uspijeva rješavati svoje obveze.

S voditeljem se prisjetila i kako se odlučila posvetiti politici: - Rano sam ušla u to, kad sam ušla u politiku, nisam mislila da ću ja jednom dana se profesionalno baviti politikom. Danas imam 45 godina, a u politici sam pola svog života. Politički društveno sam se angažirala za vrijeme studija, studirala engleski i njemački jezik i književnost u Zadru. Tu na fakultetu sam upoznala jednog kolegu i prijatelja koji je bio angažiran u Forumu mladih SDP-a i tako je to nekako krenulo.

Ciganović je upitao zastupnicu o nesuđenoj karijeri voditeljice i spikerice: - Tijekom srednjoškolskog obrazovanja iskazala želju za pohađanjem Govorničke škole koju je oformio tada Filozofski fakultet u Zagrebu, odsjek za fonetiku. To je vodio pokojni profesor Škarić i tu mu je jedna od desnih ruka bila Jasmina Nikić i ja sam završila tijekom tog srednjoškolskog školovanja paralelno s tim ta tri stupnja govorničke škole - pa je voditelj dodao da joj je to iskustvo dosta pomoglo u današnjem radu.

2006. godine Sabina Glasovac zaposlila se u Gimnaziji Franje Petrića u Zadru gdje se prisjetila zanimljivog početka i jednog posebnog razreda. - To je bio onako baš jedan izazov. Kad sam se prijavila za taj posao, već je on bio, recimo to tako, namijenjen nekom drugome. Ali me ravnatelj te škole zvao nakon nekog vremena i rekao da bih ja trebala ipak doći jer da je ta kolegica koja je primljena otišla.

VEZANI ČLANCI:

- Imate dva razreda, to je bila vrlo mala satnica, engleski sam predavala. Imate tako jedan razred koji je malo osebujan i iz kojeg su otišle već dvije ili tri profesorice. Sjajna su to djeca, ali malo po vladanju su tako osebujni - odgovorio joj je ravnatelj pa se sjetila tog prvog sata u tom razredu: - Bio je taj prvi sat malo nadrealan. Oni su to shvatili još kao jedan izazov, idemo vidjeti koje su granice. Oni su mene taj prvi sat malo, što bi se reklo, vozali. I ja pogledam u imenik i vidim nema tu nešto previše ocjena, puno je tu u vladanju loših ocjena. Ne znam kako je taj prvi sat završio, ja sam onako izašla poprilično, iz one romantizirane verzije kako to treba izgledati u školi, izašla sam poprilično u šoku. Tvrdi i kako joj je veći problem bio s roditeljima nego djecom jer pretpostavlja kako roditelji zbog nedostatka energije i nedostatka vremena zbog egzistencije nemaju dovoljno vremena za djecu.

Naša saborska zastupnica natjecala se u prestižnom natjecanju za Miss Hrvatske 1996. godine, čega se prisjetio i sam Ciganović.

- Imala sam malo pognuto držanje i onako malo čudno sam hodala. Pošto sam živjela u Našicama i tamo sam išla u školu, upisala sam se u Osijeku u jednu modnu agenciju, zvala se Imagination i pokojna gospođa Turalija je to vodila. Imperativno sam išla ondje kako bih naučila hodati i držanje - uz smijeh počela je priču.

- Jedan dan kad smo došli na kraj tečaja, došli su gospođa Tihana Harapin i Saša Zalepugin u tu našu agenciju i mi ćemo sad tu imati neki casting. I tako sam ja završila na tom prvom, mislim da je to bilo Miss Vinkovaca. Nakon toga, s obzirom na to da sam tu bila izabrana, išla sam dalje na tu višu razinu, Miss Slavonije i Baranje. I tamo se bila izabrana među prve četiri i sad idete u Umag, to je polufinale i tamo sam ispala - prisjetila se tog vremena. Jedina poveznica koju trenutno ima s modnom pistom i tim svijetom je što nosi humanitarnu modnu reviju jednom do dva puta godišnje sa ženama oboljelih od raka dojke za njih.

GALERIJA: Zadarska glumica Tihana Lazović sretna je u ljubavi sa srpskim kolegom

Priznala je kako je malo neaktivna na društvenim mrežama, ali i da ima dosta negativnih iskustava. - Da, da, ali to me ne može obeshrabriti i to me može još više motivirati, toga se zaista ne bojim. Većinom su to hrabriše pod lažnim imenom u inboxu. Najviše je toga bilo dok sam bila pomoćnica ministra u Ministarstvu obrazovanja kad smo željeli uvesti građanski i zdravstveni odgoj i kad smo počeli s kurikularnom reformom. Tad je krenulo jačanje udruge U ime obitelji i te konzervativne desnice koja se tome izrazito protivila.

- Točno vidiš kad krene primjerice hiperinflacija tih poruka, točno znam zbog koje rečenice koju sam taj dan rekla ili slobodnog govora u Saboru i koji dio tog korpusa, mahom tog ultra desnog, vrlo isključivog, onda krenu - rekla je i kako se nikad nije obratila policiji zbog prijetećih poruka, ali da je možda trebala. Tvrdi da ima rubnih poruka, a bilo je par koje su bile preko ruba.

No, osim prijetnji, dobiva i neke ljubavne ponude, ali da nikad nisu bile vulgarne ili previše eksplicitne. Najčešće sluša radio, a dok čisti voli pustiti house. Izdvojila je Massima kao glazbenika na čijim je koncertima najviše bila i da žali što neće biti na još jednom koncertu tog umjetnika. Ali, otkrila je da voli provoditi vrijeme u tišini pa nekad kad dođe doma s posla ne uključuje televizor niti glazbu što je dosta začudilo voditelja.

- Volim pjevati i tak kad smo na nekim druženjima, čak nekad smo Ranko Ostojić i ja znali zapjevati - priznala je voditelju na samom kraju emisije, a on joj je dodao da će je zvati kada bude organizirao karaoke večer.