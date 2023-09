Pero iz 'Života na vagi' odbija pomoć, a ima ozbiljnih zdravstvenih tegoba: Ne vjerujem uređaju

U sedmoj sezoni showa "Život na vagi" sudjeluje i 47-godišnji Pero Jukić iz Zagreba koji je na prvom vaganju imao 180,5 kilograma, a u show se prijavio kako bi skinuo kilograme i opet se aktivno bavio sportom. U showu je dobro startao, ali od svih kandidata Pero se najviše opire promjenama u prehrani, što usporava njegov napredak. Odbija jesti povrće i ne sluša baš savjete nutricionistice, a sistematski pregled kojeg su kandidati imali ukazao je i na zdravstvene tegobe zbog kojih bi Pero trebao biti poslušniji. Voditeljica Marijana Batinić tijekom emisije je spomenula njegov sistematski pregled i pitala je Peru za visok krvni tlak.

- Posljednjih pet, šest dana nemam visoki tlak. I prije i poslije treninga - spremno je odgovorio Pero, ali voditeljica mu je rekla kako ne govori baš istinu. - Ne vjerujem uređaju - poručio joj je Pero, a ona ga je ozbiljno upozorila:

- Pero, imaš velikih problema s tlakom. Pero je uporno odbijao priznati da je visoki tlak njegov problem i to jako zabrinjava cijelu ekipu, nutricionisticu te trenere. - Perin je najveći problem to što smatra da nema problem. Dok ne spozna da ima problem neće stvoriti veliku promjenu u svom životu -rekla je trenerica Mirna.

Pero radi kao operater autodizalice i još uvijek igra američki nogomet, ali kilogrami ga sprečavaju da bude još aktivniji u sportu i zato se i prijavio u ovaj show. Za sebe kaže da je samouvjerena i iskrena osoba. - Debeo sam jer sam hedonist! Ne mogu se normalno baviti sportovima zato što oprema nije predviđena za osobe s više od 120 kilograma i tada dolazi do kidanja opreme i ozljeda - objasnio je Jukić prije samog ulaska u show. Želi izgubiti što više kilograma kako bi mogao isprobati zipline i razne atrakcije u adrenalinskim parkovima. Kada je prošao prvi tjedan u showu priznao je kako je zakazao na treninzima.

- Jesam zakazao sam, već su mi rekli da znam zabušavati na treninzima. Kad mogu onda zabušavam, a kad treba zapeti, onda zapnem - rekao je Pero i osvrnuo se na kritike trenera. - To je više zezancija. Ne shvaćam to kao kritiku, toga sam svjestan i to sam i rekao u svim izjavama - kaže Pero i priznaje kako ne daje svoj maksimum u svim vježbama.

