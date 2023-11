Paparazzi uhvatili Courteney Cox prvi put nakon smrti Matthewa Perryja, bila je vidno potresena

Veliki i voljeni glumac Matthew Perry napustio nas je iznenada u 55. godini života, a tužna vijest potresla je svijet. Mnogi i dalje ne mogu vjerovati da voljenog Chandlera Binga više nema, a jedna od njih svakako je i njegova bliska prijateljica i kolegica iz kultne serije "Friends" Courteney Cox.

Courteney i dalje ništa nije objavljivala na svojim društvenim mrežama, no koliko ju je njegov odlazak pogodio ispričala je zajedno s kolegama iz serije u zajedničkoj izjavi za medije. A prvi put nakon njegove smrti uhvatili su je paparazzi u njezinom automobilu. Glumica je bila vidno potresena i tužna, a nije joj se sviđalo ni to što ju fotografiraju u ovim trenucima.

VEZANI ČLANCI

Glumica je viđena sa svojim dugogodišnjim dečkom, Johnnyjem McDaidom, kako napuštaju Nobu Malibu u Kaliforniji.

Uzrok smrti nije službeno potvrđen no sumnja se da se utopio u svojoj hidromasažnoj kadi nakon što je pretrpio infarkt miokarda. Glumac je preminuo nakon sportskog treninga na kojemu je bio tijekom jutra i to na popularnom 'piklbolu'. Tu je bio oko dva sata, a po povratku kući poslao je asistenta da obavi neke stvari za njega, a kad se on vratio, otprilike dva sata kasnije, našao je Perryja mrtvog u jacuzziju te pozvao 911.

Mnogi još uvijek ne mogu vjerovati da omiljenog Chandlera Binga više nema, a koliki je trag ostavio u našim životima potvrdila je i glazbenika Adele koja je u subotu navečer imala koncert u Las Vegasu. Kada su joj javili da je Matthew preminuo, spremno je zaustavila koncert kako bi mu odala počast pred svima.

Isto tako, kako je Perry bio poznati navijač hokejaškog kluba LA Kings, momčad mu je odlučila odati počast tako što su nekoliko sati nakon njegove smrti na utakmici, točnije na poluvremenu, pustili tematsku pjesmu serije "Prijatelji". LA Kingsi su igrali protiv Vegas Golden Knightsa, a kada je publika čula pjesmu, i oni su krenuli pjevati i pljeskati.

Mathhew je redovito posjećivao njihove utakmice, a 2012. je svjedočio pobjedi Kingsa na Stanley Cupu prvi put u 45 godina. Perry je tad rekao da mu je to bila najsretnija noć kao navijaču, budući da je podržavao tim od 1970-ih.

Danas su službeno objavljeni prvi rezultati toksikološkog nalaza koji su potvrdili da Matthew Perry nije konzumirao fentanil ni metamfetamin, te nema tragova tih ilegalnih supstanci u njegovom tijelu. Ovo je samo prvi nalaz, a očekuje se i novi veliki nalaz koja bi trebao otkriti je li u njegovom tijelu bila opasna doza nekog lijeka za koji je posjedovao liječnički recept.

VIDEO Mia Dimšić o zainteresiranosti za Aleksandru Prijović: 'Svi smo mi kao veliki čopor'