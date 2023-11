Nives Ivanišević izgubila je majku prije tri godine, otkrila je koliko joj je teško: 'Svaki dan fališ'

Radijska voditeljica i supruga našeg proslavljenog tenisača Gorana Ivaniševića, Nives Ivanišević na svom je Instagram profilu objavila staru fotografiju kojom se prisjetila svoje pokojne majke Vesne. Naime, njezina majka preminula je 2020. godine, a njezina smrt još joj uvijek teško pada.

Povodom blagdana Svih svetih na Instagramu je objavila dvije fotografije u obliku priče. Na prvoj je fotografija zapaljene svijeće, dok je drugu fotografiju podijelila od brata Nenada na kojoj su njih troje. - Svaki dan fališ - napisala je uz posljednju fotografiju.

Podsjetimo, Nives rijetko priča o preranom gubitku majke, od koje se oprostila u srpnju 2020. godine emotivnom porukom na ovoj društvenoj mreži.

"Hvala što si bila baš moja mama, što si baš moj život učinila takvim da ga nikad ne bih mijenjala ni s kim. Ti si sve. Kraljica, majka, žena uzor. I kako bi rekle sve ove jake koje volim i znam: Putuj Mamice! Volim te."

A opisala je i djelić onog što joj je značila.

"Ima jedna žena... Koja nikad nikom ništa loše nije napravila. Koja je uvijek sve stavljala ispred sebe. Koja je bila podrška u svim trenucima i uvijek tražila ono dobro u ljudima, čak i kad nitko drugi to nije mogao vidjeti u njima. Borila se stalno za pravdu i za malog čovjeka, nije mogla podnijeti tuđu patnju i bol, radije bi to preuzela na sebe. A kao mama... Puna kuća smijeha, puna kuća sreće, stalna pažnja usmjerena na centar svijeta (mene i brata)", započela je Nives.

"Ona mama za koju možeš reći: 'E da je barem to moja mama.' E, pa bila je moja (naša) i samo moja (naša) i ostavila mi je toliko lijepih uspomena, da živim tri života i dalje bih se mogla sjećati lijepih stvari. Zato glava gore, kao što bi ona to voljela i tražila od mene i ako me nešto naučila to je da budem jaka i kad se lomim. Sreću je uvijek tražila u malim stvarima i veselila se iskreno kao dijete. Sreća drugih njoj je bila lajtmotiv života. Hvala", napisala je Nives, a potom joj je zahvalila za sve.

Prvi rođendan bez nje proslavila je u svibnju 2021., a i tim je povodom objavila poruku na Instagramu.

"Prvi mamin rođendan bez nje. Obožavala je ljude, životinje i biljke pa sam joj posadila kokos. Njoj bi sigurno bolje uspio, ali i ovaj će biti najljepši kokos u obitelji kokosa jer je njen... Nadam se da će sljedeći rođendan biti lakši jer ovaj boli, jako", napisala je Nives ispod fotografije na kojoj pozira pored posađenog kokosa i drvene ploče na kojoj je ime njene majke.

